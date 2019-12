Cyber Monday: quali offerte trovi e quanto dura

2 Dicembre 2019 - Lo shopping pre-natalizio non è ancora finito: dopo il Black Friday è tempo di Cyber Monday. Anche il mercato italiano è stato contagiato dalla passione statunitense per gli acquisti pre-natalizi durante la settimana del Ringraziamento (festa che negli USA si festeggia il quarto giovedì di novembre) e il Black Friday e il Cyber Monday sono diventati appuntamenti fissi per siti di e-commerce e catene commerciali che offrono prodotti con sconti che arrivano anche al 50%.

Il Cyber Monday e il Black Friday non sono la stessa cosa. Il secondo è dedicato a qualsiasi tipo di prodotto, dai cosmetici, all’abbigliamento fino ad arrivare ai prodotti elettronici. Il Cyber Monday, come si può intuire dal nome, è dedicato esclusivamente alla tecnologia e si svolge il lunedì successivo al Black Friday. Per il 2019, il Cyber Monday cade il 2 dicembre e parte alle ore 00:00 e si conclude alle 23:59 dello stesso giorno. Quali offerte si trovano durante il Cyber Monday? Principalmente riguardano prodotti tecnologici: smartphone, tablet, smartwatch, computer portatili, smart TV e prodotti per la smart home.

Che cosa è il Cyber Monday 2019

Il Cyber Monday è una giornata dedicata agli sconti in vista delle festività natalizie. Riguarda esclusivamente i prodotti tecnologici ed è una diretta conseguenza del Black Friday. Quando è il Cyber Monday? Il lunedì successivo al Black Friday: quest’anno il 2 dicembre. Idealmente il Cyber Monday chiude le giornate di offerte iniziate lo scorso 29 novembre.

Quanto dura il Cyber Monday 2019

Il Cyber Monday 2019 inizia alle ore 00:00 del 2 dicembre e finisce alle 23:59 dello stesso giorno. In totale sono 24 ore dedicate allo shopping.

Migliori offerte Cyber Monday 2019

Quali prodotti si trovano in offerta durante il Cyber Monday 2019? Principalmente dispositivi elettronici, ma oramai le aziende utilizzano questo evento per proporre prodotti scontati di qualunque genere, dall’abbigliamento, ai prodotti per il giardino e la casa.

Le offerte migliori, però, interessano la tecnologia: smartphone, smartwatch, robot domestici, videocamere di sorveglianza e dispositivi per la smart home. Durante il Cyber Monday vengono scontati qualsiasi tipo di device, sia i top di gamma con un prezzo di listino che supera i 1000 euro, sia quelli medio di gamma e base di gamma più economici.

Come capire se un prodotto in offerta durante il Cyber Monday è veramente economico e non si tratta di una truffa? Bisogna utilizzare gli strumenti che ci offre il web. Esistono alcuni tool che tracciano il prezzo di un prodotto e forniscono uno storico con l’andamento del prezzo: in questo modo potrete capire se si tratta veramente di un’offerta. Uno dei tool più utilizzati dagli utenti è camelcamelcamel: basta inserire la URL del prodotto che si vuole acquistare e mostra immediatamente uno storico con l’andamento del prezzo negli ultimi mesi.