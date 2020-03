Da Call of Duty a PES 2020, i giochi per PS4 da scaricare gratis

17 Marzo 2020 - Le misure imposte dall’ultimo decreto del Governo con l’applicazione della zona di protezione all’intero territorio nazionale per impedire la diffusione del contagio dal Covid-19 hanno fatto sì che le persone chiuse in casa si sono riversate in massa sulla rete. Lo dimostra la dichiarazione dell’amministratore delegato di Telecom Italia Luigi Gubitosi che sottolinea come il traffico internet in questi giorni sia aumentato del 70%, e la “colpa” principale sembra essere di videogame come Fortnite e Call of Duty: Warzone.

In particolare stiamo assistendo ad un vero boom dei videogiochi online, con nuovi gamer scesi in campo per l’occasione, neofiti, ex giocatori che per questioni di tempo materiale avevano abbandonato i videogiochi, appassionati e fan accaniti, tutti si sono riversati online cercando un modo alternativo per passare del tempo. E in questo periodo sono disponibili anche tanti giochi gratuiti che permettono di divertirsi per ore e ore senza dover spendere nemmeno un euro. Per la PlayStation 4 sono disponibili giochi gratis di grande qualità, come ad esempio la versione Lite di Pro Evolution Soccer 2020 oppure Call of Duty: Warzone. Ecco i migliori videogiochi gratuiti per PS4.

Dove scaricare giochi gratis PS4

Il modo più semplice per trovare videogame gratuiti per la PS4 è il PlayStation Store. Nel negozio virtuale di Sony è presente una sezione dedicata ai giochi gratis dove gli utenti possono scegliere quello che meglio si adatta alle proprie caratteristiche. La maggior parte dei titoli è freemium: per progredire o per cambiare il proprio look è necessario acquistare espansioni o DLC.

Dragon Ball Xenoverse 2 Lite

Dragon Ball Xenoverse 2 è uno dei migliori titoli degli ultimi anni dedicati al mondo di Dragon Ball. Per prendere confidenza con il videogame e mostrare alcune pillole di gameplay, Bandai Namco ha deciso di pubblicare gratuitamente una versione Lite di Dragon Ball Xenoverse 2. Nella versione Lite sono disponibili:

I primi 5 episodi della modalità Storia.

Battaglie online.

Tutti i contenuti del Colosseo degli eroi.

Per proseguire è necessario acquistare la versione completa del titolo.

eFootball PES 2020 Lite

La stessa strategia di Dragon Ball Xenoverse 2 è stata adottata da oramai alcuni anni anche da Konami per Pro Evolution Soccer. La versione Lite di PES 2020 può essere scaricata gratuitamente sulla propria PlayStation 4. All’interno è disponibile al modalità MyClub e il multiplayer online o locale. Le squadre disponibili sono Barcellona, Manchester United, Juventus e Bayern Monaco.

Fortnite

Tra i giochi gratis per PlayStation 4 come non citare Fortnite? Il videogame che ha cambiato per sempre il mondo videoludico deve gran parte del suo successo anche al fatto di essere completamente gratuito. Gli acquisti sono previsti solo per il Pass Stagionale o per personalizzare il proprio personaggio con nuove emote e abbigliamenti. In questo periodo Fortnite è uno dei migliori giochi gratis per PS4.

Call of Duty Warzone

Una valida alternativa a Fortnite è Call of Duty: Warzone. Si tratta della nuova Battel Royale gratuita di Activision che permette di affrontare fino a 150 giocatori divisi in squadre da tre persone in una mappa gigantesca. Il gameplay è di altissima qualità, così come la grafica. Le modalità di gioco sono due: Battle Royale e Malloppo. Disponibile gratis per PS4, Xbox e Windows 10.

Destiny 2

Si tratta della versione base di Destiny 2, nota anche come “Destiny 2. Una nuova luce”. Il gioco offre moltissimi contenuti, tra i quali le missioni dell’Anno 1 che racchiudono le campagne Guerra Rossa, la Maledizione di Osiride e la Mente Bellica, insieme alle armi, alle armature esotiche utilizzate nelle prime due stagioni, comprese le modalità Azzardo, Verdetto e Azzardo Eccelso, una selezione di Assalti e l’accesso a varie Playlist. In più, se il gioco vi appassiona, potete sempre procedere con l’acquisto dell’espansione “Ombre dal Profondo” con tante ore di gioco in più.

Apex Legends

E’ senza ombra di dubbio uno dei giochi più popolari degli ultimi 12 mesi. Un consiglio? Provate Apex Legends di Respawn, non ve ne pentirete. Classica modalità Battle Royale, caratterizzata da personaggi unici, diverse modalità di gioco, eventi e un ritmo serrato e sostenuto da togliere il fiato. In più moltissimi i Battle Pass con ricompense esclusive e un sistema di stagioni in puro stile Fortnite.