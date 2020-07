Da Halo a Fable, i giochi annunciati da Microsoft per la Xbox Series X

Fonte foto: Mr.Mikla / Shutterstock.com 1 di 9 Xbox Game Showcase, i giochi presentati Doveva essere un grande evento e lo è stato: Microsoft ha presentato durante il Xbox Game Showcase i videogame che saranno disponibili per la Xbox Series X sia all'uscita sia nei mesi precedenti. Ma le sorprese non finiscono qui: tutti i giochi annunciati saranno disponibili nel Game Pass (il servizio in abbonamento di Microsoft che permette di accedere a una libreria di oltre 100 titoli) e potranno essere giocati sia dagli utenti della Xbox One sia del PC. L'evento è stato ricco di colpi di scena, con circa una ventina di nuovi titoli annunciati: ecco tutti i più importanti.

2 di 9 Halo Infinite, il gioco che tutti aspettavano Halo Infinite non ha disatteso le aspettative. Gli sviluppatori hanno mostrato anche un video di circa otto minuti in cui viene mostrato un po' di gameplay e di ambientazione. Il gioco sarà un misto tra un FPS e un RPG, dove il multiplayer online la farà da padrone. Halo Infinite sarà disponibile per le festività natalizie del 2020, quindi in contemporanea con l'uscita della Xbox Series X.

3 di 9 Forza Motorsport 8, annunciato con il primo video Anche Forza Motorsport 8 era molto atteso come Halo, ma in questo caso è stato mostrato solo un breve video di pochi secondi, segnale che lo sviluppo del titolo è ancora alle fasi iniziali. Difficile che il gioco sarà disponibile fin dall'inizio, più probabile che verrà rilasciato nel 2021. Le poche immagini disponibili, però, mettono in mostra un gioco con una grafica top.

Fonte foto: State of Decay 4 di 9 State of Decay 3, primo trailer cinematico Del gioco sappiamo ben poco, ma il trailer cinematico ha lasciato a bocca aperta. State of Decay 3 farà il suo debutto per Xbox Series X, ma sulla storia e sui protagonisti non si sa nulla. Vedremo cosa ci riserveranno i ragazzi di Undead Labs.

5 di 9 Tell Me Why, in arrivo il Capitolo 1 Tell Me Why sarà un gioco ad episodi: ogni tot di tempo verrà rilasciato un capitolo fino a comporre il puzzle definitivo. Il primo Capitolo verrà rilasciato il 27 agosto per Xbox One e PC. Il gioco racconta la storia di due gemelli che vogliono scoprire la storia della loro vita, avendo perduto la propria mamma quando erano ancora piccoli.

6 di 9 CrossfireX, sparatutto frenetico Annunciato anche un nuovo sparatutto: CrossfireX. Il titolo uscirà nei prossimi mesi e sarà un free-to-play, ossia gratuito. Sarà presente anche il Battle Pass stagionale con contenuti premium tra cui la campagna single player. Il video mostra un gameplay molto frenetico e che sicuramente piacerà a molte persone.

7 di 9 The Medium, horror game Non poteva certo mancare un horror game tra i titoli presentati da Microsoft per la nuova console. The Medium è un gioco già annunciato un po' di tempo fa, ma che ora si arricchisce con nuovi dettagli. Il videogame è ambientato in due mondi in contemporanea, sia quello reale sia quello degli spiriti e questo influenza molto il gameplay.

8 di 9 Warhammer 40.000: Darktide L'evento Xbox è servito anche per rispolverare vecchi titoli finiti nel dimenticatoio, ma che alcune software house hanno deciso di riportare in vita. Un esempio è il nuovo Warhammer 40.000: Darktide che sarà disponibile sia per PC sia per Xbox Series X. Si tratta di un action game cooperativo con team formati da quattro persone. Le dinamiche saranno quelle tipiche di Warhammer 40.000, ma con la potenza delle nuove console.