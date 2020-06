Da Iliad a ho. Mobile: le offerte per cambiare operatore telefonia mobile

Ho. Mobile è l’operatore virtuale di Vodafone che opera sul mercato delle telefonia mobile italiano da diversi anni, proponendo offerte di diverso tipo a prezzi molto competitivi. Ci sono tariffe che possono essere attivate a prescindere dal proprio operatore di provenienza o riservate ai nuovi numeri e altre specifiche per determinate tipologie di clienti.



Una di queste è la promozione riservata a coloro i quali vorrebbero effettuare il passaggio da Iliad e ho. Mobile: vediamo di seguito quali sono le caratteristiche di queste offerte e perché cambiare può essere molto conveniente.

Le offerte per chi passa da Iliad a ho. Mobile

In un mercato delle telefonia mobile popolato da un numero sempre maggiore di player, riuscire a distinguersi sta diventando sempre più complicato. Si tratta di un’impresa ardua, ma non impossibile: ho. Mobile ha deciso di lanciare dunque un’offerta per cercare di recuperare alcuni dei clienti persi nel tempo, riservandola a chi effettua la portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali.

La promozione può essere attivata gratuitamente online: si riceverà la nuova SIM ho. direttamente a casa: ha un costo di 5,99 euro al mese e prevede un contributo una tantum pari a 99 centesimi relativo al costo della SIM.

Nel momento dell’acquisto è prevista una prima ricarica da 6 euro, dalla quale sarà scalato il costo del rinnovo mensile di 5,99 euro: nella pratica, in fase di acquisto si dovranno pagare 6,99 euro, dati dalla somma della prima ricarica e del costo della SIM.

La promozione include:

minuti e SMS illimitati;

70 Giga per navigare alla velocità del 4G, alla velocità di 30 Mbps in download e in upload.

Gli MVNO che possono attivare questa particolare promozione, oltre a Iliad, sono:

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia.

Perché scegliere ho. Mobile

Ci sono diverse motivazioni per le quali il passaggio da Iliad a ho. Mobile è una scelta vantaggiosa. Innanzitutto il prezzo della promozione, che è uno tra i più bassi in circolazione, e con il quale è possibile avere accesso a un pacchetto completo.

Il piano si presenta come la soluzione ideale non solo per gli utenti che sono soliti utilizzare il proprio smartphone per connettersi a Internet, considerato un buon numero di Giga a disposizione su base mensile, ma anche per chi utilizza ancora il telefono per effettuare chiamate.

Quella proposta da ho. Mobile è un’offerta chiara, con zero extra costi, nella quale è inclusa l’assistenza tecnica e una copertura sul 99% del territorio nazionale. La promozione potrà poi essere essere attivata online, usufruendo così della spedizione gratuita, oppure nei 3.000 punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale.

Caratteristiche e servizi aggiuntivi

La promozione proposta da ho. Mobile per chi vuole cambiare operatore di telefonia mobile da Iliad si basa su un meccanismo che blocca la navigazione nel momento in cui vengono terminati i Giga mensili. In questo modo si impedisce di incorrere in una spesa imprevista e non ipotizzata sui Giga.

Nel piano mensile sono inclusi i seguenti servizi gratuiti:

SMS ho. chiamato;

42121 per conoscere il credito residuo;

la navigazione hotspot, per utilizzare la rete del cellulare anche su altri dispositivi elettronici;

il trasferimento di chiamata;

l’avviso di chiamata;

l’applicazione dedicata per la gestione dell’offerta, con la quale conoscere con pochi tap i Giga mensili residui e

quanti giorni mancano al rinnovo della promozione, che si verifica sempre su base mensile. La fatturazione non

avverrà mai a 28 giorni, ma a 30.

I servizi digitali a pagamento, quali gli oroscopi o le suonerie, sono bloccati, così come i numeri a pagamento 199 e 899 sono disabilitati come impostazione di default.

La promozione ha altre due caratteristiche di non poco conto:

non ha vincoli, quindi non la si dovrà attivare obbligatoriamente con l’utilizzo di una carta di credito o di un conto corrente. Si può infatti scegliere la modalità di ricarica che si preferisce e si può cambiare nuovamente operatore in qualsiasi momento, senza dover sostenere costi di disattivazione o penali;

dà diritto all’utilizzo della chiamate e degli SMS anche quando ci si trova in Unione europea. In più si avranno a disposizione 2,9 Giga per navigare alla velocità del 4G.

Le altre super promozioni di ho. Mobile

Oltre all’offerta appena esposta, con la quale alla cifra di 5,99 euro al mese è possibile passare dall’operatore Iliad a ho. Mobile, ci sono altre promozioni interessanti che possono essere attivate anche da tutti gli altri clienti.

La prima è disponibile per i nuovi numeri e per i clienti che cambiano da Kena e Daily Telecom: ha un costo di 8,99 euro al mese e prevede il pagamento del costo della SIM, che è pari a 99 centesimi una tantum, al quale si aggiunge il contributo di attivazione di 9 euro.

Nella promozione sono inclusi:

chiamate illimitate;

SMS illimitati;

50 Giga per navigare alla velocità del 4G, alla velocità di 30 Mbps in download e in upload.

Troviamo, infine, la promozione ho. Tutto chiaro che può essere attivata da qualsiasi tipologia di cliente al costo di 12,99 euro al mese. Anche in questo caso è previsto un contributo iniziale una tantum di 9,99 euro, legato al costo della SIM e a quello dell’attivazione.

Questa promozione include:

chiamate illimitate;

SMS illimitati;

50 Giga per navigare alla velocità del 4G, alla velocità di 30 Mbps in download e in upload.

Le tariffe elencate non hanno vincoli contrattuali né costi nascosti e possono essere sfruttate anche quando si viaggia negli altri Stati dell’Unione europea, senza dover sostenere spese extra. A conti fatti, dunque, passare a ho. Mobile da Iliad conviene non solo in termini di canone mensile e costi irrisori legati all’attivazione dell’offerta, ma per tutti i servizi inclusi nella promozione e per l’ottima copertura che l’operatore virtuale riuscirà a garantire a chiunque lo sceglierà.