Da oggi c'è un nuovo film con Ryan Gosling

Dopo essere stato in cartellone per alcuni giorni in vari cinema selezionati, da oggi, 22 luglio, The Gray Man sbarca anche su Netflix. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Mark Greaney, il film è attualmente il più costoso mai realizzato nella storia della piattaforma di streaming.

Già nel 2011 era stato fatto un tentativo di lavorare alla pellicola: all’epoca la regia era stata affidata a James Gray, mentre il ruolo del protagonista sarebbe andato a Brad Pitt. Pochi anni dopo, però, entrambi hanno annunciato di aver abbandonato il progetto. Dopo un lungo periodo di silenzio, nel 2020 l’idea di The Gray Man è stata ripresa dai fratelli Russo, registi. Nuova direzione, nuovo cast: nel film disponibile da oggi su Netflix troviamo tra i protagonisti Ryan Gosling, Chris Evans e anche Regé-Jean Page, noto per aver interpretato il Duca Simon nella prima stagione di Bridgerton.

La trama di The Gray Man

Girato soprattutto tra Repubblica Ceca e Francia, il film ha per protagonista "l’uomo grigio" (the gray man, appunto), ovvero l’ex agente della CIA Court Gentry, detto anche Sierra Six. È un esperto sicario a pagamento approvato dalla CIA, ma la situazione cambia improvvisamente quando Gentry scopre alcuni oscuri segreti dell’agenzia.

Per questo un ex collega della CIA psicopatico, Lloyd Hansen, mette una taglia sulla testa di Gentry e organizza una caccia all’uomo per eliminarlo a cui partecipano assassini da tutto il mondo. Il protagonista cerca di mettersi in salvo e per fortuna l’agente Dani Miranda sembra essere dalla sua parte.

Il cast di The Gray Man

Il protagonista Court Gentry è interpretato da Ryan Gosling, che tra l’altro prossimamente sarà impegnato nel film Wolfman, diretto da Derek Cianfrance (sarà una nuova versione cinematografica sull’uomo-lupo).

L’ex supervisore Donald Fitzroy, che assolda Gentry come agente della CIA, è Billy Bob Thornton. L’antagonista Lloyd Hansen è Chris Evans mentre Dani Miranda è Ana de Armas. Nel cast di The Gray Man, diretto da Anthony e Joe Russo, ci sono anche Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfre Woodard.

Il libro da cui è tratto il film

La sceneggiatura del film, scritta da Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely, è tratta dal romanzo di Mark Greaney. L’autore statunitense specializzato in thriller ha in realtà dedicato un’intera serie di libri all’uomo grigio, di cui fanno parte questi titoli in lingua originale (l’anno di uscita si riferisce agli Stati Uniti): The Gray Man (2009), On Target (2010), Ballistic (2011), Dead Eye (2013), Back Blast (2016), Gunmetal Gray (2017), Agent in Place (2018), Mission Critical (2019), One Minute Out (2020), Relentless (2021) e Sierra Six (2022). Il romanzo Burner uscirà nel 2023.

The Gray Man è disponibile anche in traduzione italiana (sempre con questo titolo) in edizione Newton Compton.