Da Vodafone a TIM: come passare a Telecom Internet casa

Sei un cliente Vodafone, ma sei interessato a sottoscrivere una nuova tariffa Internet casa con l’operatore TIM: qual è la procedura da seguire per passare da Vodafone a TIM? Si tratta di un processo molto semplice che può essere effettuato sottoscrivendo un nuovo contratto con TIM.



Per completare la procedura servirà un elemento indispensabile senza il quale non sarà possibile portare a termine l’operazione che permette di passare da un gestore all’altro: il codice di migrazione. Vediamo insieme di cosa si tratta nello specifico.

Il codice di migrazione per passare da Vodafone a TIM

Il termine migrazione è utilizzato proprio per indicare il passaggio a un nuovo gestore senza che si verifichino interruzionI nella fornitura di servizi Internet nel momento in cui si cambia. Se la tua intenzione è quella di passare da Vodafone a TIM, allora dovrai comunicare al nuovo provider il tuo codice di migrazione.

Tale codice che avrà la funzione di velocizzare il passaggio da un fornitore a un altro e di fornire a TIM informazioni di tipo tecnico sulla precedente fornitura. Si tratta di un numero che ha una lunghezza minima di 7 cifre e una lunghezza massima di 8 cifre.

Il codice di migrazione di Vodafone si trova:

• su tutte le bollette ricevute, sia quelle in formato cartaceo, sia quelle in formato digitale: in genere è collocato nella prima pagina della bolletta, ovvero quella nella quale sono indicati anche il numero di telefonia fissa e il codice identificativo della propria connessione;

• online, nell’Area clienti Vodafone alla quale è possibile accedere dal proprio account;

• chiamando il numero 190, gratuito da rete fissa e per tutti i numeri di rete mobile Vodafone, che è attivo tutti i giorni, dalle 8:00 alle 2:00;

• recandosi presso uno Store Vodafone dal vivo.

Il processo di migrazione ha in genere una durata pari a 30 giorni: il vantaggio di questa prassi è rappresentato dal fatto che Vodafone continuerà a erogare il servizio Internet casa fino a quando il passaggio a TIM non sarà divenuto effettivo.

Nella pratica, se scegli di passare da Vodafone a TIM non dovrai occuparti di nessuna procedura di tipo burocratico in quanto ogni singola operazione relativa alla migrazione sarà a carico di TIM. In questo modo il passaggio sarà realizzato in modo ottimale, minimizzando al massimo eventuali possibili disservizi.

In merito ai costi della migrazione, in genere i gestori di servizi Internet richiedono ai propri clienti un contributo di poche decine di euro nel caso in cui il passaggio a un altro operatore avvenisse in anticipo rispetto a eventuali vincoli presenti nel contratto. Quindi, nel caso in cui avessi un contratto con dei vincoli con Vodafone dovrai saldare le eventuali rate residue prima di effettuare la migrazione.

Le promozioni Internet casa di TIM

TIM propone 5 diverse tipologie di offerta per navigare da casa dopo aver realizzato la migrazione da Vodafone. Si tratta di:

• TIM Super Fibra;

• TIM Super Mega;

• TIM Super ADSL;

• Super FWA;

• Internet senza limiti.

Per conoscere in anticipo la tipologia di offerta che si potrà sottoscrivere, è necessaria verificare la propria copertura attraverso uno speed test, che potrà essere eseguito gratuitamente sul sito di SOStariffe.it.

TIM Super Fibra

La promozione Internet casa TIM Super Fibra permette di navigare alla velocità della fibra FTTH, ovvero fino a 1 Giga in download e di 200 Mega in upload. La promozione ha un costo scontato di 29,90 euro al mese, disponibile per attivazione online entro il 30 giugno 2020.

Nel piano mensile sono incluse:

• le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili, ma solo in caso di attivazione online;

• il contributo di attivazione;

• il modem TIM HUB+, con il quale ottenere una copertura ottimale grazie al nuovo Wi-Fi 6;

• un pacchetto esclusivo che comprende TIMVISION Plus e Disney+ nello stesso pacchetto: Disney+ è gratuito per un periodo di 6 mesi, dopodiché può essere mantenuto al costo di 3 euro al mese.

TIM Super Mega

I clienti che non sono ancora coperti dalla fibra FTTH, possono attivare TIM Super Mega e viaggiare alla velocità della fibra FTTC, ovvero di 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

La promozione ha un costo fisso di 29,90 euro al mese e comprende:

• le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili, ma solo in caso di attivazione online;

• il contributo di attivazione;

• il modem TIM HUB+, con il quale ottenere una copertura ottimale grazie al nuovo Wi-Fi 6;

• un pacchetto esclusivo che comprende TIMVISION Plus e Disney+ nello stesso pacchetto: Disney+ è gratuito per un periodo di 6 mesi, dopodiché può essere mantenuto al costo di 3 euro al mese.

TIM Super ADSL

I clienti che sono coperti soltanto dalla rete di tipo ADSL non dovranno pagare di più: potranno infatti attivare allo stesso costo, ovvero 29,90 euro al mese, la promozione Internet casa TIM Super ADSL e viaggiare alla velocità di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Anche in questo caso l’abbonamento mensile prevede:

• le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili, ma solo in caso di attivazione online;

• il contributo di attivazione;

• il modem TIM HUB+, con il quale ottenere una copertura ottimale grazie al nuovo Wi-Fi 6;

• un pacchetto esclusivo che comprende TIMVISION Plus e Disney+ nello stesso pacchetto: Disney+ è gratuito per un periodo di 6 mesi, dopodiché può essere mantenuto al costo di 3 euro al mese.

Super FWA

Chi intende effettuare il passaggio da Vodafone a TIM e non ha la possibilità di attivare le offerte citate in precedenza, può optare per la tariffa Super FWA, la quale sfrutta le onde radio per raggiungere la velocità di 30 Mega in download e di 3 Mega in upload.

La promozione ha un costo mensile di 24,90 euro e include:

• le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili, ma solo in caso di attivazione online;

• il contributo di attivazione e il modem;

• un pacchetto esclusivo che comprende TIMVISION Plus e Disney+ nello stesso pacchetto: Disney+ è gratuito per un periodo di 6 mesi, dopodiché può essere mantenuto al costo di 3 euro al mese.

Internet senza limiti

TIM ha ideato una seconda promozione per raggiungere i clienti che abitano nelle aree più remote del Paese e che non possono sottoscrivere TIM Super ADSL, Mega o Fibra. Si tratta di Internet Unlimited, con la quale navigare alla velocità di 7 Mega in download e 384 Kps in upload.

Questa promozione ha un costo di 32 euro al mese e prevede:

• il modem al costo di 4,90 euro al mese;

• le chiamate con scatto alla risposta verso i fissi di 16,13 centesimi;

• le chiamate a pagamento verso i cellulari, al costo di 19 centesimi al minuto e con scatto alla risposta di 16 centesimi;

• un contributo di attivazione della nuova linea pari a 97,60 euro;

• 5 euro al mese nel caso in cui si volesse attivare TIMVISION.