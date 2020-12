Daniele Bossari è il Boss del Paranormal, la serie dei misteri su Dmax

Dopo la fortunata prima stagione, Daniele Bossari ritorna sulla scena del crimine, o meglio del mistero. Il presentatore tv e radio, che aveva condotto un altro programma simile, intitolato mistero, adesso è chiamato a presentare la seconda stagione de Il Boss del Paranormal.

Il nuovo show approfondisce una lunga serie di fenomeni paranormali registrati nelle varie zone del mondo, alcuni più conosciuti altri meno. La seconda stagione sarà disponibile in anteprima sulla piattaforma di streaming Dplay Plus a partire dal 5 dicembre, mentre il mese successivo verrà trasmessa su DMax. Daniele Bossari, puntata dopo puntata, accompagnerà il pubblico alla scoperta di eventi apparentemente inspiegabili che hanno scosso l’opinione pubblica di tutto il mondo, da avvistamenti di alieni a manifestazioni di fantasmi e spiriti, ma anche case infestate. Insomma, anche la seconda stagione si preannuncia mozzafiato e ricca di misteri da spiegare e risolvere.

Il boss del paranormal: di cosa parlerà la seconda stagione

Daniele Bossari condurrà il pubblico tra ambientazioni suggestive e misteriose. Il viaggio porterà gli utenti alla scoperta di eventi inspiegabili accaduti in giro per il mondo. Si parlerà quindi di case infestate dagli spiriti, sedute spiritiche, rituali, castelli abbandonati, cimiteri, fantasmi potenzialmente dannosi e forme aliene provenienti da Pianeti lontani. In poche parole, il filo conduttore sarà come sempre il paranormale.

Tra le novità della seconda stagione spiccano le testimonianze degli spettatori del programma che potranno inviare i propri contributi in diretta e avere una vera e propria analisi di quanto vissuto. Il “boss” Daniele Bossari approfondirà quindi qualsiasi tipo di fenomeno.

Verranno analizzati fotogrammi e video inediti, che mostrano da vicino quanto accaduto. Bossari, insieme al suo pubblico, cercherà di capire di che cosa si tratta, indagando con tecnologie all’avanguardia. L’obiettivo è cercare quindi di leggere gli episodi in modo oggettivo, capendo se sono bufale o autentiche rivelazioni.

Il programma è girato all’interno dell’Hotel Campo Dei Fiori a Varese, una location cult, che ha fatto da cornice al film Suspiria di Luca Guadanino, remake del famoso capolavoro di Dario Argento.

Il boss del paranormal: quando andrà in onda

Il boss del paranormal è composto da 8 puntate da sessanta minuti ed è prodotto da Discovery Italia. Andrà in onda in anteprima esclusiva in streaming sulla piattaforma Dplay Plus da sabato 5 dicembre.

Da martedì 5 gennaio 2021 verrà trasmesso alle 21:25 in prima tv su Dmax, che è visibile sul canale 52 del Digitale Terrestre.