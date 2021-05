David di Donatello: ecco dove guardare tutti i film vincitori

Anche la 66esima edizione dei David di Donatello è giunta a termine. La cerimonia di premiazione, condotta da Carlo Conti, è stata trasmessa in prima serata su Raiuno l’11 maggio 2021. Si tratta di un evento cruciale per il nostro Paese, infatti tali premiazioni sono chiamate anche gli Oscar italiani.

I riconoscimenti vengono assegnati dall’Accademia del Cinema Italiano. Le categorie sono davvero tante: dal miglior film, al migliore attore protagonista, la migliore attrice, fino alla canzone, gli effetti scenici e così via. Il grande trionfatore del 2021 è stato Volevo Nascondermi, che ha ricevuto il premio come miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista. Durante la serata non sono mancati momenti davvero emozionanti, come in David di Donatello postumo a Mattia Torre, ritirato dalla figlia e il premio a Sophia Loren. Ma il grande protagonista è stato sicuramente il cinema italiano. Chi si fosse perso la serata può recuperarla su RaiPlay, mentre i film si possono guardare nelle diverse piattaforme in streaming, con abbonamento oppure on demand.

David di Donatello: i momenti più emozionanti della serata

L’edizione del 2021 dei premi del cinema italiano è stata ricca di emozioni, divertimento. Il film rivelazione è Volevo Nascondermi, che ha ricevuto il premio come miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista. La pellicola, diretta da Giorgio Diritti, è incentrata sulla vita del pittore Ligabue, interpretato magistralmente da Elio Germano, attore che ha partecipato anche al film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose.

Ma non sono mancati momenti di grande commozione, come il ritiro del premio per Mattia Torre da parte di sua figlia Emma, assegnato per la migliore sceneggiatura al film Figli. Lo scrittore, sceneggiatore e regista è venuto a mancare dopo una lunga malattia nel 2019. Sul palco la ragazza era accompagnata dalla madre e le loro parole di ringraziamento hanno smosso il cuore di tutto il pubblico.

Un altro momento importante è stata l’assegnazione a Sophia Loren del David come migliore attrice protagonista per La vita davanti a sé. “L’emozione è la stessa del primo David 60 anni fa è anche di più", ha detto l’attrice.

Immigrato, il pezzo di Luca Medici, alias Checco Zalone, suonato nel film Tolo Tolo ha vinto il David per la migliore canzone. L’assegnazione ha destato un po’ di stupore anche perché in nomination c’era anche la canzone di Laura Pausini, candidata agli Oscar 2021.

Insomma, è stata una cerimonia davvero ricca. Ma i protagonisti sono stati come sempre i film: chi ancora non li ha visti può recuperarli in streaming. Ecco tutti i titoli vincitori e dove guardarli.

David di Donatello: principali film vincitori e dove guardarli in streaming