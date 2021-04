DAZN down: impossibile vedere Inter-Cagliari dalle App

Oggi, domenica 11 aprile 2021, non è una giornata facile per gli amanti del calcio e, in particolare, per i tifosi del Cagliari e dell’Inter: per moltissimi di loro è impossibile vedere la partita Inter-Cagliari in streaming su DAZN.

La piattaforma è al corrente del problema e lo ha ammesso, spiegando che è limitato a questa partita e all’app mobile: “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo“. Gli utenti, però, specificano che il problema si verifica su qualunque tipo di app di DAZN: su smart TV, su Sky Q, da cellulare e, secondo alcuni, i problemi persistono anche da PC, tramite browser.

DAZN down: nessun problema via satellite

Il fatto che il problema sia limitato alle app e non sia un problema generale di DAZN è confermato dagli utenti che guardano DAZN via satellite, al canale 209 della piattaforma Sky: per loro nessun problema, Inter-Cagliari è perfettamente visibile.

DAZN down: i commenti sui social

DAZN sta comunicando con i suoi utenti anche tramite i social, in particolare su Twitter, e questa è già una buona notizia perché, purtroppo, molto spesso a un down di una piattaforma corrisponde una totale mancanza di dialogo con gli abbonati.

Alcuni utenti, però, lamentano una comunicazione tardiva: il primo tweet di DAZN è infatti delle ore 13:03, mentre la partita Inter-Cagliari è iniziata alle 12:30.