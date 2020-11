DAZN down in Italia e Germania durante Juventus-Cagliari

Brutta sorpresa oggi, 21 novembre 2020, a pochi minuti dal fischio di inizio di Juventus-Cagliari: la Tv in streaming DAZN sembra essere andata in down da un momento all’altro riportando alcuni codici di errore. Non si tratta di un problema solo per gli utenti italiani, visto che moltissime segnalazioni arrivano anche dalla Germania.

Ciò vuol dire, molto probabilmente, che il problema sta a monte e ad aver problemi molto probabilmente è il fornitore dell’infrastruttura tecnica. Al momento è impossibile dire quanto sia realmente esteso il disservizio e quanto durerà: continueremo a monitorare la situazione in attesa di ulteriori sviluppi. Nel frattempo, come sempre avviene in questi casi, gli utenti si sono riversati su Twitter per cercare informazioni, sul nostro sito per cercare i codici di errore di DAZN, e stanno bombardando il servizio assistenza di DAZN.