Deebot N8 Pro a metà prezzo: il robot aspirapolvere mai così conveniente

Comodi e facili da utilizzare, i robot aspirapolvere sono da tempo diventati uno degli elettrodomestici preferiti di milioni di italiani. Le funzioni smart e la possibilità di programmarli fanno sì che non dobbiamo più occuparci della pulizia del pavimento, potendo così recuperare tempo prezioso nel corso della giornata.

L’ECOVACS Deebot N8 Pro Care, oggi in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre, ne è un esempio. questo piccolo robottino smart si occupa di mappare il nostro appartamento in completa autonomia, per poi lavare e spazzare i pavimenti con una sola passata. Il potente motore di aspirazione unito a funzionalità smart avanzate permettono poi di ottimizzare tempi e consumi, garantendo una pulizia profonda e duratura.

ECOVACS Deebot N8 Pro Care scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Evoluzione del dell’ECOVACS OZMO 950, il Deebot N8 Pro Care 2022 è caratterizzato da una maggiore potenza di aspirazione (2600 Pa), che consente di rimuovere da terra anche lo sporco più ostinato. Sarà così possibile rimuovere polvere e peli di animali con una sola passata, senza che si consumi energia elettrica inutilmente.

E nel caso il pavimento fosse particolarmente sporco, sarà possibile attivare la funzione di lavaggio: grazie all’esclusiva pompa a controllo elettronico inserita nel serbatoio, Deebot N8 Pro è in grado contemporaneamente di aspirare il pavimento e lavare a terra, assicurando un pulito profondo e duraturo.

La nuova tecnologia di mappatura laser permette di realizzare planimetrie precise del proprio appartamento, che possono essere utilizzate per ottimizzare le routine di pulizia (si potrà ad esempio selezionare le stanze da pulire, oppure creare una "zona di esclusione" inaccessibile all’aspirapolvere smart). Il sistema di navigazione TrueDetect 3D individua in tempo reale gli ostacoli lungo il percorso e calcola il modo più semplice e veloce per aggirarli. In caso di scalini e dislivelli, infine, il Deebot N8 Pro Care può superare ostacoli fino a 20 mm.

La batteria al litio assicura un’autonomia estesa fino a 4 ore: sarà così possibile pulire tutto l’appartamento con una sola ricarica.

Deebot N8 Pro Care a tasso zero su Amazon: prezzo e sconto

Anche se è stato lanciato sul mercato solo da pochi mesi, il Deebot N8 Pro Care è già disponibile su Amazon a un prezzo a dir poco incredibile. L’aspirapolvere smart può essere acquistato con uno sconto del 47% che fa scendere il prezzo al livello più basso di sempre. Acquistandolo oggi costa 299,00 euro, con un risparmio rispetto al prezzo consigliato di 270,00 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Tutto quello che bisogna fare è scegliere questa modalità di pagamento prima di inserire il prodotto nel carrello e poi proseguire con il solito flusso. In questo modo, il Deebot N8 Pro Care costa solo 59,80 euro al mese per cinque mesi.

