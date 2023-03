De'Longhi IdealFry, prezzo incredibile per la friggitrice ad aria: sconto top

Le friggitrici ad aria sono state capaci di ritagliarsi uno spazio nelle nostre cucine in pochissimo tempo. Compatte e versatili, permettono di preparare pranzi e cene con una manciata di minuti e senza grossissime difficoltà.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Grazie alla friggitrice ad aria De’Longhi IdealFry, ad esempio, potrai preparare le tue pietanze preferite in poco tempo, in maniera sana e con pochi grassi. Potrete infatti friggere patatine, carne e pesce con una minima quantità d’olio, oppure utilizzarla come mini forno, griglia a convezione o padella per preparare pietanze di ogni tipo. Lo sconto top di oggi la rende economica come non mai: risparmierai decine di euro sul prezzo di listino.

DeLonghi Idealfry, friggitrice ad aria 4 in 1

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

De’Longhi IdealFry scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotata di un ampio cestello capace di contenere oltre 1 chilogrammo di patatine (o altri ingredienti), la friggitrice De’Longhi IdealFry può essere utilizzata non solo per friggere in maniera sana, ma anche per preparare carne e verdure grigliate, pane e dolci. La funzione forno, infatti, ti permette di cuocere alla perfezione anche torte o lievitati salati, buoni e fragranti come quelli del tuo panificio di fiducia.

Merito del sistema di cottura SHS Double Pro, che sfrutta la resistenza inferiore da 300 Watt e la resistenza superiore da 1.400 Watt per una circolazione omogenea del calore all’interno del cestello. In questo modo tutte le pietanze saranno sempre cotte a puntino, con un esterno croccante e interno morbido.

Le dimensioni compatte, poi, permettono di utilizzarla con estrema facilità: non avrete difficoltà a ritagliarle uno spazio sul piano della cucina, mentre potrete regolare temperatura e durata della cottura con le comode manopole presenti nella parte alta. Per controllare a che punto si è arrivati, si potrà sfruttare il comodo oblò posto nella parte frontale: una semplice occhiata vi permetterà di capire se il piatto è pronto senza dover aprire lo sportello frontale.

E nel caso siate a corto di idee per il pranzo o la cena, nessun problema: l’app De’Longhi vi mette a disposizione centinaia di ricette tra cui scegliere. Vi basterà individuare quella che vorreste gustare, seguire le istruzioni passo-passo e attendere che la cottura sia terminata.

De’Longhi, friggitrice senza olio a prezzo incredibile: sconto e risparmio

Una friggitrice ad aria versatile e completa, grazie alla quale preparare pietanze di ogni genere in maniera sana e gustosa. Ma, soprattutto, estremamente conveniente. La De’Longhi IdealFry è disponibile su Amazon con uno sconto del 35%, quasi al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Acquistandola oggi la pagherete solamente 149,46 euro, con un risparmio rispetto al prezzo consigliato dal produttore italiano di 80 euro.

DeLonghi Idealfry, friggitrice ad aria 4 in 1