Di cosa parla la docuserie Veneto a mano armata

Fonte foto: Sky

Sullo sfondo c’è il Veneto e in particolare Padova, all’epoca soprannominata «la polveriera del Nord-Est». In primo piano invece ci sono le tensioni politico-sociali degli anni di piombo e poi i movimenti segreti della criminalità organizzata degli anni Novanta. È questo lo scenario di Fuorilegge. Veneto a mano armata, una docuserie Sky Original in tre episodi diretta da Sebastiano Facco che esce oggi, 13 gennaio, alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW. Le tre puntate raccontano, attraverso un punto di vista inedito e originale, la storia dell’avvocato Enrico Vandelli, «un compagno antagonista dello Stato, che decide di combatterlo».

La storia dell’avvocato Enrico Vandelli

Enrico Vandelli, classe 1950, cresce a Padova durante il boom economico e fin da ragazzo subisce il fascino della frangia politica più “rossa” che opera nel territorio. Ha circa vent’anni quando entra a fare parte del comitato di Radio Sherwood, una piccola radio indipendente vicina al movimento politico di Autonomia Operaia.

Negli anni ’70 è un compagno antagonista dello Stato: invece di mettere bombe come fanno altri, però, decide di laurearsi in Giurisprudenza e di diventare avvocato per difendere in Tribunale i protagonisti veneti degli anni di piombo.

Il primo processo importante che porta Vandelli a esercitare la sua professione (all’epoca è praticante e non ha ancora superato l’esame di Stato) è il cosiddetto processo 7 Aprile, che si è tenuto a Roma e a Padova. Vandelli difende 54 Autonomi nel corso di 118 udienze e li conduce a una sentenza finale che cambia la cultura giuridica del tempo.

Di cosa parla Fuorilegge. Veneto a mano armata

La docuserie Sky Original, realizzata da Padova Stories e scritta da Sebastiano Facco e Marta Pasqualini, racconta l’ascesa e la caduta di Vandelli che, dopo il processo 7 Aprile, si è guadagnato un certo spessore professionale e ha aperto un suo studio legale a Padova.

I soldi, però, scarseggiano e negli anni Novanta diventa decisivo il contatto (avvenuto grazie all’intermediazione di un brigatista che Vandelli aveva difeso) con la banda di Felice Maniero, il Boss della Mala del Brenta, un gruppo nato parallelamente alla banda della Magliana a Roma che compie rapine, sequestri di persona, omicidi e traffici illeciti.

Vandelli non diventa solo l’avvocato difensore di Maniero: tra i due nasce un’amicizia che va oltre il puro rapporto lavorativo. Quando però Maniero, che è stato scarcerato, viene nuovamente catturato dalle forze dell’ordine, tradisce il suo avvocato e lo porta alla rovina. Vandelli scappa così in Francia, dove è latitante, e viene aiutato da alcuni vecchi compagni di Autonomia Operaia, mentre la moglie e i figli restano a Padova a gestire il peso delle azioni del padre.

Come vedere Fuorilegge. Veneto a mano armata

La docuserie Sky Original Fuorilegge. Veneto a mano armata è stata presentata nel corso della 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e arriva in tv da oggi, 13 gennaio, alle 21.15 in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming su NOW. È prevista l’uscita di un episodio a settimana.