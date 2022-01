Diabolical: annunciata la data di uscita

Il 2022 è un anno eccezionale per i fan di The Boys. Quest’anno, infatti, su Prime Video non esce soltanto l’attesa terza stagione della serie (il cui debutto è previsto in estate), ma anche un nuovo progetto antologico animato, intitolato Diabolical, che sarà ambientato nello stesso universo di The Boys.

The Boys Presents: Diabolical, questo il titolo completo, è una serie animata per adulti che racconterà alcune storie inedite rispetto a quelle già viste nelle prime due stagioni di The Boys, che sono attualmente disponibili su Prime Video. Nella serie tv i protagonisti sono alcuni amici ed ex agenti dei servizi segreti decisi a punire i supereroi moderni – personaggi al servizio di una multinazionale, celebri come star del cinema, venerati come divinità e in genere caratterizzati da un’etica quasi inesistente – per i crimini che commettono e per i quali non vengono mai perseguiti. Le trame della serie antologica di prossima uscita si svolgeranno proprio in questo contesto.

Diabolical: episodi e trama

Diabolical sarà composta da otto brevi episodi, della durata di soli 12-14 minuti ciascuno. Ogni puntata sarà caratterizzata da uno stile di animazione particolare e racconterà una storia autoconclusiva ambientata nel mondo di The Boys, che è basato sul fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson.

Garth Ennis stesso ha lavorato a questa mini-serie antologica insieme ad alcune eccezionali menti creative, ad esempio Awkwafina, Eliot Glazer, Ilana Glazer, Evan Goldberg, Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland, Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

Diabolical è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, con Titmouse, Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.

La trama: come sarà Diabolical

Non si sa molto sul contenuto dei brevi episodi di Diabolical, ma quel che è certo è che trasporteranno nell’animazione lo stile irriverente, feroce e sopra le righe che caratterizza i personaggi di The Boys.

Annunciando lo spin-off nel dicembre 2021, infatti, Karl Urban (che nella serie tv interpreta Billy Butcher) aveva parlato di “otto episodi animati unici e contorti… Si potrebbe dire che sono diabolici”.

Quando esce Diabolical

Tutti gli otto episodi di Diabolical saranno distribuiti solo su Prime Video il 4 marzo 2022.

Visti uno in fila all’altro o presi a piccole dosi, questi brevi episodi saranno un ottimo modo di impiegare il tempo nell’attesa della terza stagione di The Boys, che debutterà invece su Prime Video con i primi tre episodi solo il 3 giugno 2022. Gli episodi successivi saranno disponibili ogni venerdì, fino all’8 luglio.