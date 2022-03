Digitale terrestre: il decoder economico da comprare subito per l’8 marzo

Manca sempre meno al giorno dello switch-off del digitale terrestre. Da oramai diverse settimane in televisione vediamo la pubblicità che ci avvisa che dall’8 marzo i principali canali italiani potranno essere visti solamente se si ha un televisore di nuova generazione oppure un decoder che permette la ricezione dei canali del nuovo digitale terrestre. Ci sarà un periodo di transizione per permettere agli italiani di prendere le giuste soluzioni, ma dall’8 marzo i canali della RAI, Mediaset, La7, TV8, Nove e Canale 20 saranno disponibili solamente in alta definizione e con la codifica mpeg-4. Questo cambio tecnologico obbligherà milioni di italiani a rifare la sintonizzazione per continuare a vedere i principali canali televisivi.

Purtroppo, non tutti i televisori supportano la nuova tecnologia. Secondo alcune stime sono alcuni milioni i dispositivi non in grado di supportare il DVB-T2 e quindi bisogna correre ai ripari (in molti lo hanno già fatto). Le soluzioni sono principalmente due: acquistare un nuovo smart TV di ultima generazione oppure un nuovo decoder in grado di ricevere i canali del digitale terrestre. Questa seconda opzione è molto più economica e bastano poche decine di euro. Inoltre, in questo periodo su Amazon troviamo anche molte offerte, come ad esempio il decoder per il digitale terrestre Fenner disponibile a un prezzo di 24,90€, ben il 17% in meno rispetto a quello di listino.

Decoder digitale terrestre Fenner: scheda tecnica e come funziona

In questi giorni i decoder per il digitale terrestre sono tra i prodotti più cercati, richiesti e venduti su Amazon. Il modello che vi presentiamo oggi è anche il più venduto nella sua categoria e questo già dovrebbe spiegare la bontà del prodotto. Il decoder per il digitale terrestre Fenner, infatti, non offre solamente una funzionalità (ricevere i nuovi canali del DVB-T2), ma ne integra diverse, tutte molto utili.

Partiamo dal modo in cui si collega al televisore. Nonostante le dimensioni molto compatte, il decoder ha diverse uscite: sia quella scart sia quella HDMI. Per collegarlo al televisore bisogna utilizzare una delle due uscite, attaccare il cavo dell’antenna e anche quello dell’alimentazione. Una volta completata questa procedura, partirà in automatico la sintonizzazione dei canali. In pochi minuti riceverete i canali del DVB-T2 con la nuova codifica mpeg-4.

Come detto, il decoder Fenner non serve solo per ricevere i canali del digitale terrestre. Il dispositivo, infatti, ha anche una porta USB dove inserire una chiavetta per vedere immagini o video. Lo si può anche collegare a Internet tramite il cavo ethernet, oppure utilizzando una chiavetta Wi-Fi USB (non compresa con il decoder, ma da acquistare separatamente). Infine, è possibile impostare un parental control in modo da escludere alcuni canali dalla visione dei più piccoli.

Decoder digitale terrestre in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo su Amazon il decoder per il digitale terrestre Fenner a un prezzo speciale di 24,90€, il più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Il decoder per il DVB-T2 viene spedito direttamente da Amazon e usufruisce della spedizione Prime: acquistandolo adesso può essere consegnato anche entro 24 ore, in modo da essere pronti entro l’8 marzo. Per il reso ci sono 30 giorni di tempo. Se il vostro televisore è abbastanza vecchio, questa è la migliore soluzione per continuare a vedere i canali del digitale terrestre.

Decoder digitale terrestre Fenner