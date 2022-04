Digitale terrestre, questo è il decoder che devi comprare subito: super offerta

Il processo che porterà l’Italia ad adottare il digitale terrestre di nuova generazione sta oramai volgendo al termine. Entro gennaio 2023 avverrà lo switch-off completo, con l’adozione del codec HEVC e del refarming della banda 700, ossia la rimodulazione delle frequenze. Il primo step è avvenuto l’8 marzo e a maggio toccherà alle ultime 5 regioni: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Per poter continuare a ricevere i canali del digitale terrestre ci sono due opzioni: avere uno smart TV di nuova generazione con ricevitore DVB-T2 integrato (dovrebbe essere presente in tutti i televisori acquistati negli ultimi due anni), oppure dotarsi di un decoder.

Se il vostro TV ha qualche anno sulle spalle e non volete acquistarne uno nuovo, l’unica alternativa possibile è acquistare un decoder. Fortunatamente il costo di questi dispositivi è molto basso e, inoltre, oggi troviamo il decoder Leelbox in super offerta su Amazon a un prezzo di 18,69€, con uno sconto del 37% su quello di listino. Per il dispositivo si tratta anche del minimo storico. Il decoder Leelbox, oltre a essere molto semplice da installare e configurare, offre anche altre funzionalità, come ad esempio la possibilità di registrare i propri programmi preferiti o collegare un dispositivo USB per vedere immagini e video presenti sull’hard-disk.

Decoder digitale terrestre Leelbox: come funziona

Lo switch-off del digitale terrestre terminerà solamente all’inizio del prossimo anno e per quella data bisogna farsi trovare pronti. In alcune regioni è in atto il refarming delle frequenze da oramai diversi mesi e il prossimo step riguarderà le ultime cinque regioni e avverrà a maggio. Per questo motivo, chi non ha uno smart TV idoneo, deve trovare una soluzione alternativa per continuare a ricevere i canali del digitale terrestre. E il decoder è sicuramente quella più semplice ed economica.

Il decoder Leelbox riceve i canali del DVB-T2 e supporta il nuovo codec HEVC. In pratica è il dispositivo ideale per continuare a vedere il digitale terrestre. Questa, però, non è l’unica funzionalità offerta: il decoder, infatti, permette anche di registrare i propri programmi preferiti, basta collegare un hard-disk all’uscita USB. La stessa porta USB ha anche un’altra funzione: collegando una chiavetta USB è possibile trasmettere sul televisore immagini e video. Inoltre, collegando un adattatore USB Wi-Fi, il decoder può connettersi alla rete internet casalinga e aprire i video presenti su YouTube.

L’installazione del decoder è molto semplice. Basta collegarlo alla presa della corrente, all’antenna e alla porta HDMI o SCART del televisore e nel giro di pochissimi secondi è già in funzione. Facendo partire la sintonizzazione dei canali, si riceveranno quelli del nuovo digitale terrestre.

Decoder digitale terrestre Leelbox in offerta: prezzo e sconto

Se avete la necessità di acquistare un decoder per il digitale terrestre, questa è l’offerta che fa per voi. Oggi troviamo il decoder Leelbox al prezzo più basso di sempre a un prezzo di 18,69€, con uno sconto di ben il 37%. Come abbiamo visto, oltre a ricevere i canali del nuovo digitale terrestre, offre tante funzionalità extra molto interessanti che solitamente uno smart TV non ha. Il dispositivo è spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare solamente pochissimi giorni. È possibile effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

Decoder digitale terrestre