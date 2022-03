Televisione: i decoder per il il digitale terrestre che devi comprare oggi

La fatidica data dell’8 marzo è arrivata: da oggi alcuni dei principali canali televisivi italiani sono disponibili “solo" in alta definizione. Alla numerazione 1,2 e 3 troviamo Rai 1 HD, Rai 2 HD, RAI 3 HD e lo stesso accade per i canali Mediaset, LA 7, TV8 e NOVE. In una prima fase sarà possibile ancora vedere i “vecchi" canali non in alta risoluzione, ma saranno spostati alle numerazioni 501, 502, ecc. Questa fase transitoria servirà agli italiani per trovare le giuste contromisure. Infatti, non tutti i televisori sono in grado di ricevere i canali con la nuova codifica MPEG-4 e per continuare a vedere il digitale terrestre bisognerà acquistare un nuovo smart TV oppure un decoder per il digitale terrestre.

Se non volete spendere centinaia di euro, la seconda soluzione è sicuramente la più economica. Un decoder per il DVB-T2 ha un costo accessibile: con poco più di 20€ lo si può acquistare su Amazon. Inoltre, in questi giorni sulla piattaforma di e-commerce sono disponibili diverse offerte con il prezzo dei decoder che è sceso di molto. I modelli sono differenti tra di loro, ma la funzione è pressoché la stessa: ricevere i nuovi canali del digitale terrestre. Su Amazon si trova il decoder Fenner (il più venduto in questi giorni) a un prezzo di 24,90€ con uno sconto del 17%, oppure il decoder Leelbox a 22,94€ con uno sconto del 24%. Sono entrambi decoder affidabili, la scelta dipende solamente dal costo e dalle funzionalità offerte.

Decoder digitale terrestre: caratteristiche e funzionalità

Questi decoder per il digitale terrestre non sono dei semplici dispositivi con una sola funzionalità, cioè ricevere i canali con la nuova codifica MPEG-4, ma ne offrono anche delle altre molto utili. Vediamo nel dettaglio come funzionano.

In primis dobbiamo spiegare come si collegano al televisore. Quasi tutti hanno una doppia possibilità: lo si può collegare sia tramite la presa Scart (o mini Scart) sia con l’uscita HDMI. Inoltre, bisogna collegare il cavo dell’antenna e quello dell’alimentazione. Completata questa procedura, si può fare la risintonizzazione dei canali in modo da riceverli in alta definizione (in alcuni modelli parte in automatico appena acceso il decoder).

Come detto, i decoder DVB-T2 offrono anche altre funzionalità. Ad esempio, collegando una chiavetta USB al decoder è possibile vedere immagini e video. Inoltre, alcuni hanno anche un’uscita per il cavo Ethernet per il collegamento a Internet e per vedere i video su YouTube. Il decoder Leelbox, inoltre, permette anche di registrare i propri programmi preferiti collegando un HD esterno. Insomma, i decoder DVB-T2 sono dei dispositivi completi e molto utili nella vita di tutti i giorni.

Decoder digitale terrestre DVB-T2 in offerta: prezzo e sconto

Oggi su Amazon troviamo diversi decoder in offerta, tutti con funzionalità molto simili tra di loro. Come abbiamo già detto, la scelta dipende esclusivamente dal prezzo e dalle necessità di ognuno. La cosa importante è che tutti permettono la visione dei nuovi canali del digitale terrestre. Su Amazon troviamo il decoder per il DVB-T2 di Fenner a un prezzo di 24,90€, il 17% in meno rispetto a quello consigliato. A 22,94€, invece, troviamo il decoder di Leelbox. Per i clienti Amazon Prime, invece, c’è in offerta un altro decoder a cui bisogna applicare un doppio sconto: rispetto al prezzo della pagina prodotto bisogna togliere 3€ e anche un ulteriore 5% (con coupon da applicare manualmente). Alla fine lo si va a pagare poco più di 20€. Per tutti i modelli la spedizione avviene nel giro di pochissimi giorni.

