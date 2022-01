Digitale terrestre, i decoder in offerta da acquistare per lo switch off

Lo switch-off dello scorso 3 gennaio vi ha colti di sorpresa e ora non riuscite più a vedere i vostri programmi preferiti sul digitale terrestre? Nessun problema: basteranno poche decine di euro per adattare il vecchio televisore e renderlo compatibile con la nuova tecnologia DVB-T2. Infatti, anche se molti potrebbero pensare che il nuovo standard richieda necessariamente un nuovo televisore, non è affatto così. Un decoder sarà più che sufficiente per convertire l’apparecchio e continuare a vedere tutti i canali senza alcun problema.

In questo periodo, poi, su Amazon è possibile trovare ogni tipo di decoder DVB-T2 in offerta, permettendovi di continuare a utilizzare qualunque apparecchio abbiate in casa, anche i più datati. Ne sono un esempio due dei decoder più venduti sul portale di e-commerce per eccellenza, oggi disponibili in offerta a prezzi decisamente interessanti: pur avendo un uscita HDMI per i TV Full HD, possono essere collegati direttamente alla presa scart, rendendoli ideali per vecchi modelli utilizzati, magari, in casa della nonna o nella casa vacanze.

Le offerte disponibili su Amazon non sono ovviamente limitate ai soli decoder per il digitale terrestre. Ogni giorno sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza sono presenti migliaia di offerte di ogni tipo. Per restare aggiornato sulle ultime promozioni su smartphone, smartwatch, smart TV e molto altro iscriviti al canale Telegram di Libero Tecnologia cliccando qui: ogni giorno riceverete notifiche sugli sconti più interessanti e imperdibili.

Decoder digitale terrestre DVB-T2 in offerta: i modelli migliori

Avete un vecchio TV senza ingresso HDMI ma non volete buttarlo? Grazie ai due decoder per il digitale terrestre in offerta su Amazon potrete continuare a vedere tutti i canali del digitale terrestre anche dopo lo switch off del 3 gennaio. Il decoder UBISHENG DVB-T2 con mini scart e il decoder Leelbox DVB-T2 con scart e USB possono essere facilmente collegati tanto via presa scarta, quanto via presa HDMI. Può quindi essere utilizzato senza problemi anche sui TV che non hanno ingressi HDMI.

Grazie all’ingresso USB, i due dispositivi possono essere utilizzati anche per riprodurre file multimediali (supporta i formati MP3/AC3/AAC/JPEG/PNG/MP4/MOV/AVI/MKV/MPG/MPEG) o per attivare la funzione di registrazione digitale PVR. In questo modo potrete registrare le puntate dei vostri programmi preferiti anche quando non siete in casa e rivederli con comodità ogni volta che vorrete.

Il telecomando universale incluso con i due decoder per il digitale terrestre DVB-T2, inoltre, può essere facilmente abbinato anche al televisore, permettendovi di accenderlo e spegnerlo o di aumentare e diminuire il volume.

Decoder digitale terrestre DVB-T2 in offerta: prezzo e sconto

Come accennato, i due decoder per il digitale terrestre compatibili con il DVB-T2 sono oggi in offerta su Amazon a prezzi incredibili. Il decoder UBISHENG DVB-T2, il più venduto nella categoria “Ricevitori digitale terrestre" di Amazon, può essere acquistato con uno sconto del 6% sul prezzo di listino; il Leelbox decoder digitale terrestre DVB-T2 è invece scontato del 33% a un prezzo inferiore a 30 euro. Entrambi sono immediatamente disponibili e, grazie a Prime, potrete riceverli anche il giorno successivo a quello dell’ordine.

Decoder DVB-T2 B UBISHENG con uscita HDMI e USB

Leelbox decoder digitale terrestre DVB-T2