Da alcuni giorni i telespettatori della TV digitale terrestre in Lazio hanno a disposizione un nuovo canale televisivo, trasmesso sui MUX Tele In e Teletibur. Si tratta di una emittente bresciana: Paci Contemporary Channel. L’arrivo di questa nuova emittente in Lazio è l’ultimo movimento registrato nelle frequenze regionali italiane.

Circa un mese fa sono infatti cambiate le frequenze nazionali del pacchetto HSE, è toccato ai Mux Quenza 1, Quenza 2 e Telelibertà in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Val d’Aosta, una decina di giorni fa ci sono stati movimenti sul Mux Studio 1 in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Valle d’Aosta e, infine, a inizio marzo hanno cambiato frequenze le emittenti siciliane Telecolor e Video Mediterraneo, all’interno dei Mux Antenna Sicilia, Sicilia Channel, TCI, Mediterraneo 1, Onda TV, CTS, Tele Video Agrigento e Video Sicilia. Ora tocca a Paci Contemporary Channel, che è appena arrivata in Lazio sui MUX Tele In e Teletibur all’LCN 622 affiancata dal logo di Teleroma 3. La stessa emittente è visibile anche via satellite, su Sky, all’LCN 809 e via Internet sul proprio sito Web e su YutTube.

Cosa trasmette Paci Contemporary Channel

Paci Contemporary Channel è una emittente privata di Brescia collegata alla galleria d’arte Paci Contemporary. Per questo ha un palinsesto completamente dedicato all’arte, fotografia compresa, e alle televendite di opere d’arte. La TV bresciana trasmette sia programmi live che registrati, tra i quali ci sono anche interviste ad artisti e galleristi.

Pur avendo una programmazione prettamente commerciale, quindi, Paci Contemporary Channel offre anche programmi divulgativi.

Eliminata Canale 10 Sport

Per una emittente che arriva in Lazio, una se ne va. Ma era un duplicato: Canale 10 Sport, duplicato di Canale 10, è stata infatti eliminata dal MUX Canale 10, dove occupava l’LCN 615. Questo doppione era arrivato a febbraio, ma già da qualche giorno era inattiva e trasmetteva a schermo nero.