Diminuiscono i canoni per le offerte Internet Casa nel 2022

Quanto costa sottoscrivere una promozione Internet casa oggi? Si tratta di una scelta conveniente, oppure ci si potrebbe tranquillamente affidare alle offerte mobile di tipo all inclusive, che comprendono un certo numero di Giga ogni mese?

A rispondere a questa domanda è stata SOStariffe.it, noto portale di comparazione tra le offerte Internet casa (e non solo), che ha condotto uno studio sull’evoluzione dei prezzi delle promozioni Internet casa Wi-Fi nel periodo compreso tra maggio 2021 e febbraio 2022.

La nota positiva è che i prezzi delle offerte si sono abbassati, la durata del periodo promozionale (indeterminata) è rimasta invariata e la velocità di navigazione media è aumentata.

Come sono cambiati i costi delle offerte Internet casa

Ci sono settori nei quali un anno può sembrare un periodo di tempo brevissimo, in cui non succede niente, ma ve ne sono altri in cui le differenze si possono notare nel corso anche di pochi mesi: vi rientra il settore Internet casa.

In meno di un anno – quindi da maggio 2021 a febbraio 2022 – abbiamo assistito a:

una riduzione del canone mensile dell’8,36% (il costo è sceso da 29,66 euro a 27,18 euro in media);

un abbassamento da 27,31 euro a 25,18 euro del canone mensile in promozione (-7,80%).

I principali cambiamenti hanno riguardato, in primo luogo, il contributo di attivazione, che ha subito un calo del 43,08%: se lo scorso anno si spendevano in media 82,55 euro, nel 2022 il costo medio è pari a 46,99 euro.

In secondo luogo, la velocità nominale in Mega, che è cresciuta del 94,89%, passando da 599 Mega in download alla velocità di 1.1167,4 Mega (ovvero più di 1 Giga in download, che corrisponde alla velocità della fibra ottica). Questo significa che la diffusione della fibra ottica nel nostro Paese si sta espandendo sempre di più.

La seconda parte dell’indagine condotta da SOStariffe.it si è concentrata sulle differenze tra le diverse tipologie di connessioni disponibili oggi, ovvero:

la fibra ottica FTTH;

la fibra misto rame FTTC;

la rete ADSL;

la fibra misto radio, ovvero la tecnologia di rete di tipo FWA.

La fibra FTTH è passata da 28,62 euro a 25,45 euro, con una riduzione dell’11% in meno di un anno. Nel caso delle altre tecnologie di rete, i costi si sono abbassati da:

28,42 euro a 26,77 euro, nel caso della fibra FTTC ( -6% );

28,94 euro a 26,94 euro per la rete ADSL ( -7% );

26 euro a 24,72 euro (-5%) per le promozioni di tipo Wireless.

Dal quadro appena delineato emerge che al momento le offerte più convenienti sono quelle di tipo FWA, ovvero le promozioni che sono in grado di raggiungere le zone scoperte rispetto alla rete in fibra ottica.

Le offerte in fibra FTTC e ADSL sono quelle che costano un po’ di più, ma sono, al contempo, anche in relazione alle loro caratteristiche infrastrutturali, quelle maggiormente diffuse sul territorio nazionale.

Purtroppo, sempre in relazione alla questione copertura, non sarà possibile scegliere solo in relazione al fattore prezzo: si dovrà infatti, prima di attivare un’offerta Internet casa, effettuare un’analisi della propria copertura di rete, in modo da conoscere in anteprima di quale tecnologia di rete si potrà disporre.

Cosa comprende oggi una promozione Internet casa?

Dopo aver analizzato il fattore costi e, nello specifico, le riduzioni che hanno caratterizzato il corso degli ultimi mesi, non resta che porsi un’ultima domanda: cosa comprendono le promozioni Internet casa?

Oggi la maggior parte delle tariffe sono di tipo all inclusive, quindi permettono di poter usufruire:

di una connessione a Internet illimitata; di chiamate illimitate da numero fisso (senza canone telefonico da sostenere) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (alcune offerte comprendono anche le chiamate internazionali); del contributo di attivazione e del modem Wi-Fi di ultima generazione incluso.

Nonostante si debbano spendere cifre che si aggirano intorno ai 25 euro al mese, sono comunque più convenienti rispetto a una promozione mobile con Giga limitati. Uno, perché si avrà diritto a Internet senza limiti. Due, perché sono diverse le offerte Internet casa che, oggi, permettono di poter disporre anche di Giga illimitati per lo smartphone (anche su più di una SIM tra quelle presenti nello stesso nucleo familiare).

In aggiunta, nei prossimi mesi è già stato ipotizzato un ulteriore abbattimento dei prezzi: l’ingresso di un nuovo operatore di telefonia fissa (Iliad) nel mercato italiano è destinato ad avere ripercussioni certe.