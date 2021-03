Diritti TV Serie A 21-24 a DAZN: come vedere le partite

Dopo una lunga e complessa trattativa e diverse fumate nere l’assemblea della Lega Serie A ha deciso: i diritti TV per la trasmissione in diretta delle partite del massimo campionato italiano di calcio vanno alla piattaforma in streaming inglese DAZN, che già oggi trasmette alcuni incontri ogni settimana.

Per la precisione nel prossimo triennio 2021-2024 DAZN trasmetterà in esclusiva 7 partite e altre 3 in co-esclusiva, quindi le trasmetterà tutte e la maggior parte si vedranno solo in streaming. Si tratta, per il calcio italiano, di una vera e propria rivoluzione nonché di un segno dei tempi: per la prima volta Internet vince sulla TV per la trasmissione di un grande evento sportivo di caratura internazionale, come il campionato italiano.

Dove vedremo le partite di Serie A

Alla luce di questo accordo tra DAZN e la Lega Serie A in molti già si chiedono dove sarà possibile vedere le partite del prossimo campionato di calcio italiano. La è che il campionato di Serie A si vedrà su DAZN in streaming, con l’app mobile, con il browser sul sito www.dazn.com, sulle Smart TV e sulle console da gioco connesse a Internet, PS4 e Xbox One o superiori.

Sarà possibile vedere le partite di calcio su DAZN con due dispositivi diversi contemporaneamente, ma sarà possibile connettere fino a sei dispositivi allo stesso account DAZN.

Serie A su DAZN, i requisiti tecnici

Con il limite già citato dei due dispositivi massimi con cui si potranno vedere le partite di Serie A su DAZN, la lista dei device compatibili con la piattaforma è lunga:

Amazon Fire TV Stick

Android TV (quasi tutte le Smart TV, comprese quelle di Sony)

Apple TV

Google Chromecast

LG Web OS TV (le Smart TV di LG e altre TV con il sistema operativo di LG)

Panasonic Smart TV

Samsung Tizen TV

Hisense Smart TV

Sky Q Platinum / Sky Q Black

TIM Box

NOW TV Smart Stick

NOW TV Box

Vodafone TV

PlayStation 4 / 4 Pro / PlayStation 5

Xbox One / One S / One X / Xbox Series X|S

Smartphone e Tablet Android / iOS / Amazon

Per vedere al meglio le partite di Serie A su DAZN sarà molto importante avere una buona velocità di connessione a Internet. DAZN raccomanda: