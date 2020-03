Discord è down, l'applicazione non funziona oggi

16 Marzo 2020 - Discord non funziona dalle ore 23:00 del 16 marzo 2020. L’applicazione VoIP progettata per le comunità di videogiocatori è completamente down in tutto il Mondo e non permette agli appassionati di entrare in contatto mentre giocano online. In questi giorni molte applicazioni legate al mondo del gaming stanno dando problemi a causa della quarantena forzata vissuta da gran parte della popolazione mondiale.

Soprattutto i più giovani stanno passando sulle piattaforme di gaming gran parte del loro tempo, ingolfando la rete e mandando down i servizi più utilizzati. Ieri sera è stata la volta di Xbox Live e questa sera i problemi sembrano aver colpito Discord. Negli ultimi anni l’applicazione Voip è diventata il punto di riferimento per milioni di videogiocatori che la utilizzano per parlare mentre giocano e per mettersi d’accordo sulle tattiche da utilizzare. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema.

Perché Discord non funziona il 16 marzo

In pochi minuti sono state centinaia le segnalazioni di Discord down. Il problema è segnalato anche sul sito ufficiale dell’applicazione e Discord assicura che gli sviluppatori sono al lavoro per risolvere tutto nel minor tempo possibile. Già nei prossimi minuti o al massimo qualche ora tutti gli utenti potranno accedere nuovamente ai loro profili. Vi terremo aggiornati.