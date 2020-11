Disney+: la nuova docu-serie racconta i segreti del mondo Pixar

Come nascono gli spettacolari film d’animazione Pixar? Cosa si nasconde dietro un frame, un’immagine o un effetto speciale? Lo racconta Pixar – Dietro le quinte, la nuova docu-serie disponibile sulla piattaforma streaming Disney+.

Il contenuto è composto da cinque storie che ruotano attorno ad una particolare tematica. Il primo ciclo esce venerdì 13 novembre, si chiama “Inspired” e racconta il viaggio dall’idea all’esecuzione, e in particolare tutto ciò che ispira un film di animazione, un’immagine, un racconto o un personaggio. Pixar Animation Studios è lo studio appartenente a The Walt Disney Company specializzato nell’arte dell’animazione computerizzata. Da questo laboratorio creativo sono nati film cult, come Toy Story, Wall-e, Coco, Monsters & Co. e molti altri. I prodotti hanno incassato oltre 14 miliardi a livello mondiale e vinto 37 Academy Awards. Finalmente ora si potrà sbirciare dietro le quinte di un mondo in cui lavorano migliaia di professionisti e dove anche il più piccolo dettaglio nasce da un lavoro complesso e molto affascinante.

Pixar – Dietro le quinte: di cosa parla Inspired

Come annunciato, il contenuto sarà formato da cinque blocchi, ognuno dei quali affronta una particolare tematica legata alla compagnia.

Il primo si chiama Inspired ed è disponibile dal 13 novembre in streaming.

Proprio come dice il titolo, parla di “ispirazione” quell’elemento che dà vita alla creatività dei contenuti Pixar. Per approfondirlo vengono intervistati cinque professionisti impegnati quotidianamente negli studi: Kemp Powers, Deanna Marsigliese, Steve Hunter, Jessica Heidt e Dan Scanlon.

Durante le interviste si alternano immagini degli autori, dei luoghi fonte di ispirazione, degli studi e dei prodotti a cui hanno lavorato.

Pixar – dietro le quinte e le altre proposte di Disney +

Dopo questo capitolo, la piattaforma ne proporrà ulteriori tre nei prossimi mesi. La serie è diretta da due importanti figure del brand, Erica Milsom e Tony Kaplan che, con questo lavoro, hanno voluto offrire al pubblico uno spaccato di vita e cultura che caratterizzano lo Studio.

La piattaforma offre altri contenuti per conoscere meglio cosa succede dietro le quinte della compagnia. Un Giorno in Disney è un documentario della durata di un’ora che racconta le giornate degli animatori e altri professionisti che hanno fatto e fanno la storia della compagnia.

Un Giorno in Disney – Corti è invece una docu-serie dove, anche stavolta, si incontra il variegato gruppo di persone che ha lavorato ad alcune delle storie di maggior successo firmate dalla compagnia.

Insomma, la piattaforma di streaming offre davvero tante occasioni per permettere al pubblico di approfondire i lavoro legato ad ogni singolo film d’animazione. Ora non resta che connettersi a Disney + e scoprire come nasce la magia.