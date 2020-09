Disney +: le novità di ottobre 2020

La piattaforma Disney + è sbarcata in Italia a marzo 2020 e in pochi mesi ha conquistato un folto gruppo di abbonati. Si tratta infatti di un servizio diverso da tutti gli altri, perché è pensato appositamente per i più giovani e per le famiglie: dentro raccogli tutti i contenuti del mondo Marvel, Pixar, Disney, Star Wars e National Geographic.

Con il tempo però ha conquistato anche altre tipologie di utenti, perché ha saputo variare sapientemente i titoli e soprattutto aggiornare il palinsesto mensilmente, proprio come succede nelle altre app di streaming. Anche ad ottobre 2020, Disney + regala tante novità per tutti i gusti. Troveremo film e serie tv originali, ma anche contenuti da riguardare da soli o in compagnia. Tra gli show più attesi spicca la seconda stagione di The Mandalorian, mentre per quanto riguarda i lungometraggi avremo interessanti novità, tra cui l’inedito Nuvole e il famoso Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali. Insomma, la piattaforma darà il benvenuto all’autunno in grande stile.

Disney +: serie tv in arrivo a ottobre 2020

Dopo la fine del primo capitolo, finalmente si tornerà nella “Galassia lontana lontana” con i nuovi episodi di The Mandalorian, che giunge alla seconda stagione. È sicuramente uno dei titoli più importanti legato all’universo di Star Wars. Uscirà il 30 ottobre in streaming.

Inoltre, è in arrivo la serie originale Talenti Spaziali, disponibile dal 9 ottobre. È ispirata al libro di Tom Wolfe e parla di un gruppo formato dai migliori astronauti della NASA, che daranno una nuova speranza al futuro dell’umanità.

Il 16 ottobre è invece la volta di Vita da Scimpanzè, un altro show originale che porta il pubblico alla scoperta di Chimp Haven, rifugio naturale che ospita 300 scimpanzè immerso nei boschi della Louisiana. La serie è composta da 6 episodi ed è targata National Geographic.

Il 23 ottobre Disney + pubblicherà La Grande Bugia, una serie game dove gli spettatori dovranno scovare il bugiardo in ogni puntata.

Disney +: film in arrivo a ottobre 2020

Accanto a tante interessanti serie tv, Disney + ha pensato anche ad altrettante pellicole. Il film Nuvole è tra queste. Si tratta del film ispirato alla vera vita di Zach Sobiech, giovane cantautore che perse la vita a causa di un tumore. La pellicola è commovente, ripercorre l’ultimo anno di vita dell’artista ed è ispirata al libro scritto dalla madre di Zack. Uscirà in streaming il 16 ottobre 2020.

Cambiamo genere e dedichiamoci ai più piccoli: per loro uscirà Ferdinand sempre il 16 ottobre 2020. È un film di animazione che vede come protagonista un simpatico toro, che nonostante sia davvero buono e gentile, mette paura a tutti a causa del suo aspetto. Si aggiungerà anche il cortometraggio La Storia di Olaf, che ha come protagonista il famoso pupazzo di neve di Frozen. Arriverà in streaming il 23 ottobre.

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali è uno dei film rivelazione degli ultimi anni, è pensato per un pubblico di ragazzi, ma è ideale anche per gli adulti. Insomma, è uno di quei classici titoli da guardare tutti insieme sul divano.

La pellicola diretta da Tim Burton racconta le avventure di Jake, un ragazzo rimasto orfano che si imbatte in un rifugio segreto dove abitano alcuni bambini dotati di poteri speciali. È la scuola di Miss Peregrine, interpretata dall’attrice Eva Green. Uscirà su Disney + il 23 ottobre 2020.

Per chi ama il divertimento, l’appuntamento è sempre il 23 ottobre con I Pinguini di Mr. Popper, basato sull’omonimo libro per bambini. Il signor Popper, interpretato da Jim Carrey, riceve improvvisamente come regalo un pinguino e da quel momento la sua vita è destinata a cambiare.

Tra gli altri film, adatti anche ai ragazzi, troviamo Zombie 2 (in arrivo il 30 ottobre), e le pellicole di Aldo Giovanni e Giacomo come Tre uomini e una gamba (16 ottobre 2020) e Chiedimi se sono felice (16 ottobre 2020) ma arriverà anche Il Piccolo Diavolo (2 ottobre 2020) film cult con Roberto Benigni.

Insomma, Disney + trasmetterà alcuni tra i titoli italiani più famosi, ma spesso sconosciuti alle giovani generazioni.