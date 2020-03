Disney + catalogo: cosa vedere

22 Marzo 2020 - Arriva la nuova piattaforma di streaming video che racchiude i film e serie tv appartenenti all’universo di The Walt Disney Company. Sarà disponibile dal 24 marzo in Italia e altri Paesi del mondo ed entrerà in competizione diretta con altri servizi, da Netflix a Now Tv e Infinity.

Il catalogo disponibile al lancio contiene più di mille titoli appartenenti a tutte le società del marchio: Disney, Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic. Oltre a quelli già amati dal pubblico, ci saranno tanti contenuti inediti, appositamente pensati per tutti gli abbonati al servizio. Acquistando da subito un abbonamento si ha diritto ad uno sconto. Infatti, sulla piattaforma è già possibile pre-ordinare il servizio ad un prezzo di lancio ridotto: 59.99 euro per un anno invece di 69.99 euro. In alternativa, dopo il 24 marzo si potrà sottoscrivere anche l’abbonamento mensile da 6.99 €. Ma quali sono i film, documentari e le serie che si potranno guardare da subito?

Disney Plus: catalogo

Quali sono i contenuti disponibili dal 24 marzo su Disney +? Non esiste ancora un elenco ufficiale, infatti occorrerà attendere la data di lancio per scoprire il catalogo. Nonostante ciò, dando uno sguardo alla pagina Facebook ufficiale di Disney Plus Italia è possibile avere alcune anticipazioni.

I Perché di Forky e altri contenuti per bambini

Innanzitutto, ci saranno delle produzioni realizzate anche col contributo di voci italiane famose, come lo spin off di Toy Story dedicato al personaggio Forky. Il post pubblicato sul social network lo presenta così: “10 cortometraggi per 10 domande senza tempo: I Perché di Forky, con la voce di Luca Laurenti, in streaming dal 24 marzo su #DisneyPlus!” Si tratta quindi di un contenuto realizzato da Pixar e dedicato alle domande più comuni poste dai bambini.

Le serie TV di Disney+

Un altro attesissimo contenuto è The Mandalorian, la serie tv realizzata da Lucasfilm e pensata proprio per la piattaforma Disney+. Si tratta del primo contenuto live action della saga Star Wars, che racconta le avventure del cacciatore di taglie mandaloriano in giro per la galassia. Per l’occasione, il 22 marzo su Italia 1 sarà possibile guardare in seconda serata il primo episodio della serie che debutterà due giorni dopo su Disney Plus.

Proprio come accade su Netflix e altre piattaforme, anche su Disney + sarà possibile godersi delle produzioni originali. Una di queste è Elena, diventerò presidente! disponibile dal 24 marzo.

Cosa vedere su Disney+: i film d’animazione più famosi

Naturalmente il catalogo di Disney+ includerà anche tantissimi titoli famosi. Tra quelli subito disponibili spiccano Frozen, Toy Story, Oceania, Aladdin, Gli Incredibili, La Bella e la Bestia, Cars, e tanto altro.

Ci saranno anche i film campioni di incassi, come Avenger Endgame e Avatar, che si è aggiudicato tre premi Oscar nel 2010. Ci si potrà divertire insieme Jack Sparrow, personaggio principale della saga Pirati dei Caraibi.

Accanto a loro non mancheranno vere e proprie rivisitazioni. Parliamo, per esempio della nuova versione di Lilli e il Vagabondo, che non sarà un cartone animato ma un film da guardare con tutta la famiglia.

Non mancheranno i contenuti classici, quelli che hanno portato i personaggi di Walt Disney dentro tutte le case del mondo: Storie di Paperi, per esempio, è la serie che ha come protagonista Paperon de’ Paperoni e tutti gli altri simpatici personaggi di Paperopoli.

I documentari di National Geographic su Disney+

Infine, i più curiosi avranno pane per i loro denti: potranno guardare tanti documentari firmati National Geographic e non solo. Per esempio, nella pagina Facebook è stato pubblicato un post che presenta il documentario originale Disney Plus dal “Un Giorno in Disney”.

Il programma mostra cosa succede dietro le quinte della fabbrica che dal 1923 produce sogni e li porta direttamente nelle case di tutto il mondo.