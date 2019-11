Disney+ ufficiale in Italia: la data di lancio dell'anti-Netflix

8 Novembre 2019 - Un annuncio a sorpresa pubblicato sull’account Twitter del servizio: Disney+ arriverà in Italia il 31 marzo 2020. Gli amanti dei film Marvel, delle serie TV della Fox e di tutti i contenuti prodotti da Disney possono iniziare a cerchiare la data con il pennarello rosso: finalmente c’è un giorno ufficiale per l’arrivo nel Bel Paese del servizio di video streaming.

Negli Stati Uniti la piattaforma farà il debutto il 12 novembre e ha fatto molto parlare di sé per la quantità di contenuti disponibili fin dall’inizio e per il prezzo molto concorrenziale: 6,99 euro. L’obiettivo di Disney è molto chiaro: puntare sui propri film e serie TV per rubare clienti a Netflix e affermarsi come uno dei più importanti player dello streaming online. E non è difficile credere che ci riuscirà: l’azienda statunitense può far affidamento a una quantità di contenuti in esclusiva da far invidia a qualsiasi altra società. E in più ha assicurato che continuerà a investire in film e serie TV originali. Ecco tutto quello che ci dobbiamo aspettare da Disney+ in Italia.

Disney+, quando arriva in Italia

Un video e un post pubblicato su Twitter, tanto è bastato per annunciare l’arrivo di Disney+ in Italia. Il servizio di video streaming sarà disponibile dal 31 marzo 2020. Per il momento conosciamo solamente la data, per il prezzo e i contenuti disponibili in esclusiva dobbiamo aspettare ancora un po’.

Disney + in Italia: i contenuti disponibili

Nel tweet pubblicato sulla pagina ufficiale del servizio si fa riferimento anche ai contenuti presenti sulla piattaforma. Per ogni Nazione (il 31 marzo 2020, oltre che in Italia, Disney+ arriverà anche nel Regno Unito, Spagna, Germania e Francia) film e serie TV disponibili saranno differenti. Questo a causa degli accordi ancora in essere tra Disney e altri servizi di streaming.

Quasi sicuramente i film dell’universo Marvel o serie TV come Mandolorian, ambientata nel mondo di Star Wars, saranno disponibili al lancio per invogliare gli utenti a iscriversi alla piattaforma.

Quanto costa Disney+

In Olanda, dove debutterà il 19 novembre, Disney+ è stato lanciato a un prezzo di 6,99 euro al mese. Molto probabilmente lo stesso prezzo aggressivo sarà scelto anche per il debutto in Italia