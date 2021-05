La spada laser è stata uno degli oggetti del desiderio per chi è stato bambino nei primi anni Duemila. Parte del merchandising associato alla trilogia dei prequel infatti riguardava spade laser "retrattili" per la prima volta "a doppio getto", come quella che nei film compare nelle mani di Darth Maul (per i non esperti: lo Jedi cattivo con il volto rosso e nero). Si trattava tuttavia di un bastone estraibile arricchito da un effetto luminoso e da sonorità interattive, che cambiavano a seconda dei movimenti effettuati con il non troppo realistico artefatto Jedi.

Come funziona la “vera" spada laser di Star Wars

Nel frattempo la tecnologia ha reso via via meno "goffe" le spade laser nella vita reale, ma stavolta Disney sembra prepararsi per un salto qualitativo notevole, accantonando una volta per tutte il sistema retrattile a favore dell’effetto decisamente più realistico che è possibile osservare nel video in allegato.

Non si conoscono ancora molti dettagli di un prodotto che la Disney ha presentato fuggevolmente in una conferenza stampa di aprile e di nuovo con un teaser lungo 14 secondi. Alcune scaltre menti di internet hanno tuttavia rovistato tra i brevetti della casa di Topolino scovando un’idea che potrebbe essere alla base della nuova verosimile arma galattica. Nello specifico, si tratterebbe di un rullino, paragonabile a un metro estraibile, collocato nell’elsa della spada, in grado di scattare fuori e veicolare una luce per riprodurre l’iconico effetto-luminescenza.

Dove e quando sarà possibile acquistare la nuova spada laser della Disney

Probabilmente ne sapremo di più quando sarà finalmente aperto al pubblico lo Star Wars: Galactic Starcruiser al Walt Disney World Resort in Florida, dove il nuovo modello di spada laser dovrebbe rappresentare una parte fondamentale dell’esperienza. La data di inaugurazione è al momento fissata per il 2022.

Entro l’anno prossimo, i fan della saga di Lucas potranno vivere in prima persona un’avventura di due giorni che li metterà nei panni dei protagonisti dei film. I frequentatori del parco a tema dormiranno nelle cabine del veicolo intergalattico, avendo la possibilità di imparare il funzionamento e i comandi della nave, allenarsi in vista di imminenti battaglie e interagire con l’equipaggio, tra cui compariranno alcuni protagonisti di uno dei più famosi franchise di fantascienza mai creati.

Al loro "ritorno sulla Terra", gli ospiti del Galactic Starcruiser potrebbero avere l’opportunità di portarsi a casa il souvenir più ambito della “galassia lontana lontana": esatto, si potrebbe trattare proprio di un’autentica spada laser.