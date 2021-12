Doctor Who: arriva l'evento speciale di Capodanno per tutti i fan

La tredicesima stagione di Doctor Who ha visto nei panni del Dottore l’attrice Jodie Whittaker, che ora si prepara a salutare il suo personaggio. Come per gli altri Dottori, anche la Whittaker sarà protagonista di episodi speciali e il primo è in arrivo.

Il trailer ufficiale di Eve of the Daleks, primo evento speciale di Doctor Who, è stato diffuso dalla BBC e rispetterà la tradizione della serie televisiva. Il primo dei tre speciali arriverà il prossimo 1° gennaio e segnerà la vera e propria conclusione della tredicesima stagione, in attesa che arrivi un nuovo attore a vestire i panni del Dottore. Il secondo e terzo evento speciale arriveranno nella primavera e nell’autunno 2022, e sarà proprio in quest’ultimo che il Dottore si rigenererà, mostrando il volto del nuovo protagonista. Intanto non resta che attendere per vedere le avventure che la Whittaker e gli altri personaggi interpretati da Aisling Bea e Adjani Salmon dovranno affrontare con il nuovo anno.

Eve of the Daleks: la trama

La nuova storia che fa parte di Eve of the Daleks è ambientata nel magazzino ELF, la cui proprietaria è Sarah. Il Dottore e Nick si troveranno alla vigilia di Capodanno al negozio, ma qualcosa andrà storto: ci sarà l’attacco di un Dalek, un pericolo robot killer creato dallo scienziato umanoide Davros che vive sul pianeta Skaro.

Il Dottore insieme a Nick e ai compagni Yaz e Dan dovranno affrontare il pericoloso robot killer, mentre si ritrovano bloccati in un loop temporale. Una situazione tutt’altro che facile e che terrà i fan in tensione fino alla fine dell’episodio.

Eve of the Daleks: il cast

Il Dottore avrà ancora una volta il volto di Jodie Whittaker, mentre Nick è interpretato da Adjani Salmon e Sarah da Aisling Bea. I compagni Yaz e Dan sono rispettivamente gli attori Mandip Gill e John Bishop.

Chris Chibnall, showrunner della serie Doctor Who, ha commentato: "Abbiamo tutti bisogno di un po’ di romanticismo nelle nostre vite a capodanno, un po’ meno dei Dalek. I personaggi di Aisling Bea e Adjani Salmon dovranno affrontare un capodanno infernale. Insieme al Dottore di Jodie Whittaker, speriamo che risultino la compagnia perfetta per il primo giorno dell’anno".

Eve of the Daleks: quando e dove vederlo

La prima puntata speciale di Eve of the Daleks arriverà proprio il 1° gennaio 2022 e sarà trasmesso dalla BBC. Poi il secondo e terzo episodio dello speciale sono attesi in primavera e in autunno. Nell’ultimo episodio vedremo il Dottore rigenerarsi, ma non è ancora noto il nome di chi vestirà i panni del prossimo Doctor Who nella stagione 14.