Acquistare Google Chromecast direttamente su Amazon? Ora è possibile. Da oggi, in preordine, è possibile comprare il dispositivo realizzato da Big G per trasformare i tv color, anche i più vecchi, in dispositivi smart tramite porta HDMI e poter godere direttamente sul proprio televisore di film, serie tv, musica e molto altro direttamente dal proprio smartphone.

Il dongle di Google in vendita sul colosso dedicato all’e-commerce è il modello più noto tra quelli realizzati da Mountain View. Si tratta infatti della versione classica, che consente di trasmettere sul proprio televisore i contenuti visibili sul proprio device e renderlo, a tutti gli effetti, un vero e proprio dispositivo "smart". Una volta collegato al televisore tramite porta HDMI, infatti, questo dispositivo consente di effettuare il mirroring dello schermo del proprio smartphone, tablet o laptop, sfruttando dunque le dimensioni maggiori per un’esperienza di visione migliorata. Una volta connesso, è possibile apprezzare anche tutti i contenuti di quei servizi di streaming, come Netflix, YouTube, Spotify e molti altri, ovviamente tramite sottoscrizione di un abbonamento laddove richiesto, con il solo click sull’icona Cast.

Google e Amazon, cambiano i rapporti tra le aziende?

Di certo, si tratta di un buon segnale di riappacificazione tra i due colossi del settore. Infatti, finora Chromecast non era mai apparsa tra i prodotti in vendita direttamente da parte della piattaforma guidata da Jeff Bezos, come invece sta accadendo proprio in queste ore. Infatti, dalle specifiche riportate nella pagina dedicata al dongle Google, il prodotto risulta "venduto e spedito da Amazon", e non più da venditori terzi afferenti al marketplace com’era sporadicamente accaduto in passato.

La vendita del dispositivo, di fatto, potrebbe rappresentare solo il primo passo di riavvicinamento tra le due aziende. Infatti, non è da escludere che in futuro Amazon potrebbe vendere anche la nuova Google TV, il modello più avanzato che rappresenta a uno tra i più validi competitor della Amazon Fire TV Stick (ecco cosa può fare per rendere smart le TV tradizionali), giunta recentemente alla sua terza generazione.

Google Chromecast su Amazon, i dettagli di vendita

Google Chromecast è in vendita su Amazon al prezzo di 39 euro, in linea con lo shop di Big G. Attualmente, è possibile ordinare il dispositivo che sarà effettivamente disponibile a partire dal 23 aprile (come riportato nei dettagli della pagina). Per la consegna, almeno per quanto riguarda i clienti iscritti al servizio Prime, bisognerà invece attendere i prossimi giorni visto che è prevista entro il prossimo 30 aprile; in ogni caso, per informazioni più dettagliate è possibile consultare la pagina di riepilogo disponibile in fase di acquisto.

Google Chromecast HD