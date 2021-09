Dove vedere Encounter, il nuovo film del regista di Beast

Encounter è il nuovo film diretto da Michael Pearce, scritto da quest’ultimo e Joe Barton e che sta per arrivare in streaming. Inizialmente previsto con il titolo Invasion, la pellicola dovrebbe essere un thriller fantascientifico con azione e adrenalina. L’uscita di Encounter era stata annunciata nel 2020, ma la tempistica è stata allungata, ancora una volta a causa della pandemia.

Una nuova produzione Amazon Prime Video è in arrivo nelle prossime settimane pronta ad arricchire il catalogo di contenuti, ma c’è di più. Con la pellicola Encounter, la piattaforma streaming si propone come protagonista per la nuova stagione degli Oscar 2022. Le prime immagini dello straordinario lavoro di Pearce catturano l’attenzione dello spettatore e sorprendono la critica. Non si conosce ancora molto della trama del film: tutto è avvolto nel mistero, come a far crescere l’attesa. Sarà un thriller fantascientifico, genere che trova il favore del pubblico e forse, ci sarà una minaccia non umana da contrastare.

Encounter: la trama

Sono poco più di sessanta i secondi rilasciati dalla piattaforma Prime: danno un timido assaggio del film con poche sorprese. In Encounter è raccontata la storia di un Marine decorato che parte per missione speciale: dovrà salvare i suoi due figli da un evento minaccioso. Forse la sfida da affrontare sarà aliena. Il viaggio per la salvezza del soldato e dei figli sarà lunga. Nel durante l’infanzia dei bambini svanisce davanti a situazioni sempre più pericolose e complesse.

Encounter: il cast

Il Marine è interpretato dall’attore britannico di origini pakistane Riz Ahmed. Attore giovane che ha acquisito popolarità grazie alla serie tv The Night Of – Cos’è successo quella notte? per la quale è stato candidato al Golden Globe e al premio Emmy.

Ci sarà anche Octavia Spencer con un ruolo importante nel film. La Spencer ha vinto nel 2012 un Oscar e Golden Globe come miglior attrice non protagonista per la pellicola The Help. Un suo recente lavoro, una miniserie televisiva è: Self-made: la vita di Madam C.J. Walker attualmente disponibile su Netflix.

In questa serie interpreta la prima donna afroamericana a divenire milionaria solo contando sulle sue forze e carattere. Oltre alla Spencer e ad Ahmed sono presenti nel cast anche Rory Cochrane che riconosciamo per la serie tv 24 e per la sua interpretazione nel film Argo diretto da Ben Affleck, e i giovanissimi Lucian-River Chauhan e Aditya Geddada che saranno i figli nel film di Ahmed.

Encounter: quando esce

L’uscita di Encounter è prevista per il mese di dicembre 2021. Il 3 sarà disponibile in alcuni cinema, ma sono negli Stati Unti e a partire dal 10 dicembre in streaming su Amazon Prime Video in tutto il mondo.

