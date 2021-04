Si gioca oggi pomeriggio, 17 aprile 2021 a partire dalle 18:30, la prima semifinale di FA Cup, la coppa nazionale del campionato di calcio inglese che è anche la più antica al mondo: la prima edizione risale addirittura al 1871. A sfidarsi, nella mitica cornice dello stadio di Wembley, saranno Chelsea e Manchester City.

Blues e Citizens, guidati dai rispettivi allenatori Thomas Tuchel e Pep Guardiola, non hanno intenzione di considerare la coppa nazionale un trofeo minore in questa stagione ed è quindi prevedibile una partita giocata senza sconti e ad alto ritmo. Non è da escludere che si debba andare ai tempi supplementari per decidere chi tra Chelsea e Manchester City accederà alla finale di FA Cup 2020-21, che si giocherà di nuovo a Wembley il 15 maggio. Purtroppo, a causa delle rigide misure anti-covid ancora in vigore nel Regno Unito, la partita si giocherà a porte chiuse e allo spettacolo offerto sul campo dai giocatori non si potrà aggiungere quello tipicamente offerto dalle tifoserie delle squadre di calcio inglesi. In Italia è possibile vedere in diretta la semifinale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City in streaming, ecco come.

Come vedere Chelsea-Manchester City di FA Cup

I diritti TV della FA Cup sono in mano a DAZN, quindi sarà possibile vedere la semifinale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City solo su questa piattaforma. Gli abbonati italiani potranno godere della telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Donati.

La partita sarà visibile solo in streaming tramite l’app di DAZN, disponibile per le principali smart TV, per Sky Q, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, console Xbox One, One S, One X, Xbox Series X|S e PlayStation 4 e 5. Non sarà invece trasmessa sul canale satellitare DAZN1 al 209 della piattaforma Sky perché, sullo stesso canale, a partire dalle 17:50 verrà trasmessa la sfida di Serie B italiana Pordenone-Frosinone.

Sulla stessa piattaforma, domenica 18 aprile alle 19:30, sarà invece trasmessa l’altra sfida di FA Cup tra Leicester City e Southampton.

Chi non è ancora abbonato a DAZN, ma ha uno dei device compatibili appena elencati, può iscriversi al servizio in pochi minuti tramite questo link: Attiva ora DAZN e guarda la semifinale di FA Cup Chelsea-Manchester City