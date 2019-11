Dove vedere in TV e in streaming Inghilterra - Sud Africa

2 Novembre 2019 - Oggi alle 10:00 si sfidano Inghilterra – Sud Africa per la finale dei mondiali di rugby 2019. Dopo oltre un mese di gare, si è arrivati finalmente all’epilogo. Una finale a sorpresa: in molti si aspettavano Nuova Zelanda e Galles, ma entrambe sono uscite in semifinale e si sono scontrate ieri per l’assegnazione del terzo posto, con gli All Blacks che hanno stravinto.

L’Inghilterra arriva alla finale dopo la stupenda partita giocata contro la Nuova Zelanda. Ottanta minuti giocati al massimo, mettendo sempre in grossa difficoltà l’attacco degli All Blacks. Contro il Sud Africa servirà una partita con la stessa intensità. I sudafricani, invece, hanno vinto un match molto tirato contro il Galles e arrivano alla finale da outsider e non con il favore dei pronostici. Ma in questi anni ci hanno insegnato che nelle partite più complicate viene fuori la loro qualità. La finale dei mondiali di rugby Inghilterra – Sud Africa può essere vista in TV in chairo su Rai Due e in streaming gratis su Rai Play.

A che ora gioca Inghilterra – Sud Africa

L’inizio di Inghilterra – Sud Africa è fissato per le ore 10:00.

Dove vedere in TV Inghilterra – Sud Africa, finale dei mondiali di rugby 2019

Come tutto il resto dei Mondiali dei rugby 2019, anche la finale tra Inghilterra e Sud Africa verrà trasmessa in diretta e in esclusiva in TV dalla Rai. Il canale prescelto è Rai Due.

Come guardare in streaming gratis Inghilterra – Sud Africa

Se non vi volete alzare dal letto, potete vedere Inghilterra – Sud Africa in streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della Tv di Stato. Per accedere a RaiPlay non bisogna pagare un abbonamento, ma solamente essere registrati al servizio.

Per seguire in streaming gratis Inghilterra – Sud Africa, finale dei Mondiali di rugby 2019, dovete lanciare RaiPlay, inserire le vostre credenziali e premere su Dirette TV. Si aprirà una pagina con tutti i canali della Rai disponibili in streaming e selezionando Rai Due partirà lo streaming della partita.