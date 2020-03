Dove vedere in TV e in streaming Juventus - Inter su Sky o DAZN

8 Marzo 2020 - La Serie A prova a ripartire in mezzo a tante difficoltà. L’esplodere dell’epidemia Coronavirus ha scombussolato il calendario di Serie A con partite prima rimandate a data da destinarsi e poi fissate per il weekend dell’8 marzo. Partite che si giocheranno per forza di cose a porte chiuse. Il big match di questa giornata di campionato è Juventus – Inter, il derby d’Italia che si gioca domenica 8 marzo alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.

È stata una settimana complicata, con tante parole forti strillate dai protagonisti del campionato in una situazione di per sé difficile e che sta gettando il Paese in una situazione drammatica. Il calcio, per quanto possibile, prova a ripartire, nonostante le partite verranno giocate a porte chiuse fino al 3 aprile. Juventus – Inter arriva in un momento particolare della stagione, con i bianconeri obbligati a vincere se vogliono mantenere il primo posto in classifica e l’Inter che ha bisogno dei tre punti per non veder fuggire Lazio e Juventus. Una sfida che può valere un pezzo di Scudetto per una delle due squadre.

Come tutte le partite della domenica sera, Juventus – Inter verrà trasmessa in diretta TV da Sky. Il match può essere visto in televisione sui canali SkySport Uno e SkySport Serie A. Per i tifosi è disponibile anche lo streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Ecco ocme vedere in streaming gratis Juve – Inter.

A che ora si gioca Juve – Inter

Il calcio d’inizio di Juve – Inter è fissato alle ore 20:45. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve – Inter in TV

Juventus – Inter è un’esclusiva Sky, come tutti i posticipi della domenica sera. La partita può essere vista in TV sui canali SkySport Uno (201) e SkySport Serie A (202). Lo studio pre-partita inizierà alle ore 19:45 circa.

Come guardare Juve – Inter in diretta streaming

Chi non può vedere il match in TV non deve disperarsi: Juve – Inter è disponibile anche in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma on demand della Tv satellitare. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky e avere un account registrato sulla piattaforma.

Per vedere in diretta streaming Juve – Inter è necessario lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere sulla voce Canali TV. Si apre una lista con tutti i canali a disposizione e selezionando SkySport Uno o SkySport Serie A parte lo streaming di Juve – Inter.

Probabili formazioni Juve – Inter

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku.