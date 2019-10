Dove vedere in TV la terza giornata di Champions League

21 Ottobre 2019 - La Champions League è arrivata a uno snodo fondamentale per capire quali squadre possono lottare per un posto negli ottavi. Martedì 22 ottobre e mercoledì 23 ottobre è in programma la terza giornata della Champions League 2019 – 2020. Tante partite interessanti, a partire da quelle che vedranno impegnate le squadre italiane: Juventus, Atalanta, Inter e Napoli.

Le prime a scendere in campo saranno Juventus e Atalanta. I bianconeri affrontano in casa il Lokomotiv Mosca, mentre l’Atalanta volta in Inghilterra per giocare contro il Manchester City, in un match che si preannuncia spettacolare. Mercoledì è la volta di Inter e Napoli: i neroazzurri si giocano la qualificazione in casa contro il Borussia Dortmund, mentre il Napoli gioca in Austria contro il Salisburgo, in una partita che può essere decisiva per il passaggio del turno. La terza giornata di Champions League vede altre partite di cartello: il Real Madrid gioca in Turchia (martedì alle ore 21:00) contro il Galatasaray: un’altra sconfitta metterebbe in seria discussione il passaggio del turno. Gli amanti del bel gioco deve segnare con il pennarello rosso Ajax – Chelsea, big match che si gioca mercoledì alle ore 18:55.

Tutti i match della terza giornata di Champions League 2019 – 2020 verranno trasmessi in diretta esclusiva da Sky sui propri canali satellitari. Disponibile anche lo streaming su SkyGo. Manchester City – Atalanta può essere vista in TV in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Play. Ecco dove vedere la Champions League in TV e in streaming su smartphone, tablet e computer.

Le partite della terza giornata di Champions League 2019 – 2020

Martedì 22 ottobre 2019

18.55 Atletico Madrid-Bayer Leverkusen

18.55 Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagabria

21.00 Juventus-Lokomotiv Mosca

21.00 Manchester City-Atalanta

21.00 Bruges-PSG

21.00 Galatasaray-Real Madrid

21.00 Olympiacos-Bayern Monaco

21.00 Tottenham-Stella Rossa

Mercoledì 23 ottobre 2019

18.55 Ajax-Chelsea

18.55 Lipsia-Zenit

21.00 Inter-Borussia Dortmund

21.00 Salisburgo-Napoli

21.00 Slavia Praga-Barcellona

21.00 Genk-Liverpool

21.00 Benfica-Lione

21.00 Lille-Valencia

Juventus – Lokomotiv Mosca, come vederla in TV e in streaming

La Juventus affronta il Lokomotiv Mosca nella terza giornata della Champions League 2019 – 2020: una vittoria permetterebbe ai bianconeri di fare un decisivo passo in avanti per la qualificazione agli ottavi. Juventus – Lokomotiv si gioca martedì 22 ottobre alle ore 21:00 all’Allianz Stadium. La partita è un’esclusiva Sky che trasmetterà il match in TV sul canale SkySport Uno. Lo streaming di Juventus – Lokomotiv Mosca è disponibile su SkyGo. Il match può essere visto in TV e in streaming anche dagli abbonati a Now TV.

Manchester City – Atalanta, come vederla in TV e in streaming gratis

Partita da dentro o fuori per l’Atalanta: dopo le due sconfitte nelle prime due giornate è necessaria una vittoria per tenere accese le speranze di una qualificazione al turno successivo. Il calcio d’inizio di Manchester City – Atalanta è fissato alle ore 21:00, si gioca all’Etihad Stadium di Manchester.

I tifosi della Dea potranno vedere la partita in TV in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Play. Gli abbonati a Sky possono guardare Manchester City – Atalanta su SkySport Arena o in streaming su SkyGo. Disponibile anche su NowTV

Inter – Borussia Dortmund, come vederla in TV e in streaming

Una partita decisiva. Dopo il deludente inizio in Champions League, l’Inter ha bisogno di una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni. Nella terza giornata affronta il Borussia Dortmund: la partita si gioca alle ore 21 del 22 ottobre allo stadio San Siro.

Il match è un’esclusiva di Sky. Per guardare Inter – Borussia Dortmund in TV bisogna collegarsi su SkySport Uno. Disponibile lo streaming su SkyGo. La partita può essere vista in TV e in streaming anche su Now TV.

Salisburgo – Napoli, come vederla in TV e in streaming

Partita molto importante per il Napoli in ottica qualificazione agli ottavi. I partenopei guidano il girone E con 4 punti: una vittoria darebbe morale in vista delle ultime tre partite. L’orario d’inizio è fissato alle ore 21:00 del 22 ottobre.

Il match viene trasmesso in TV su SkySport Arena e in streaming su SkyGo. Salisburgo – Napoli può essere vista in TV anche tramite Now TV, ma bisogna avere un box TV Android.

Dove vedere la Champions League 2019 – 2020 in streaming e in TV

Siete appassionati di calcio e volete sapere dove vedere i match più interessanti della terza giornata di Champions League in streaming o in TV? Ecco una tabella riassuntiva con tutte le partite di martedì 21 ottobre e di mercoledì 22 ottobre.

Martedì 22 ottobre

18.55 Diretta Gol – Sky Sport 251 (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre)

– Sky Sport 251 (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre) 18.55 Atletico Madrid-Bayer Leverkusen – Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252 (canale 252)

– Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252 (canale 252) 18.55 Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagabria – Sky Sport 253 (canale 253)

– Sky Sport 253 (canale 253) 21.00 Diretta Gol – Sky Sport 251 (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre)

– Sky Sport 251 (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre) 21.00 Juventus-Lokomotiv Mosca – SkySport Uno (canale 201) e SkySport 252 (canale 252)

– SkySport Uno (canale 201) e SkySport 252 (canale 252) 21.00 Manchester City-Atalanta – Canale 5, Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253(canale 253)

– Canale 5, Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253(canale 253) 21.00 Bruges-PSG – Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254 (canale 254)

– Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254 (canale 254) 21.00 Galatasaray-Real Madrid – Sky Sport 255 (canale 255)

– Sky Sport 255 (canale 255) 21.00 Olympiacos-Bayern Monaco – Sky Sport 256 (canale 256)

– Sky Sport 256 (canale 256) 21.00 Tottenham-Stella Rossa – Sky Sport 257 (canale 257)

Mercoledì 22 ottobre 2019

18.55 Diretta Gol – Sky Sport 251 (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre)

– Sky Sport 251 (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre) 18.55 Ajax-Chelsea – Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252 (canale 252)

– Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252 (canale 252) 18.55 Lipsia-Zenit – Sky Sport 254 (canale 254)

– Sky Sport 254 (canale 254) 18.55 Diretta Gol – Sky Sport 251 (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre)

– Sky Sport 251 (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre) 21.00 Inter-Borussia Dortmund – SkySport Uno (canale 201) e SkySport 252 (canale 252)

– SkySport Uno (canale 201) e SkySport 252 (canale 252) 21.00 Salisburgo-Napoli – Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253(canale 253)

– Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253(canale 253) 21.00 Slavia Praga-Barcellona – Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254 (canale 254)

– Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254 (canale 254) 21.00 Genk-Liverpool – Sky Sport 255 (canale 255)

– Sky Sport 255 (canale 255) 21.00 Benfica-Lione – Sky Sport 256 (canale 256)

– Sky Sport 256 (canale 256) 21.00 Lille-Valencia – Sky Sport 257 (canale 257)

Per non perdersi nemmeno un gol della terza giornata della Champions League 2019 – 2020 è disponibile Diretta Gol sul canale SKySport 251.