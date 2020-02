Dove vedere Inter - Milan in TV e in diretta streaming

8 Febbraio 2020 - Inter – Milan è il big match della ventitreesima giornata di Serie A 2019 – 2020. Una partita molto sentita da entrambe le tifoserie e per l’occasione San Siro sarà completamente sold-out. Un appuntamento che nessuno si vuole perdere: chi non è allo stadio può vedere Inter – Milan in TV su SkySport Uno e SkySport Serie A, oppure in diretta streaming su SkyGo.

Inter – Milan arriva in un buon momento per entrambe le squadre. L’Inter, dopo un gennaio complicato, ha cominciato il mese di febbraio con una vittoria convincente contro l’Udinese. Il Milan, invece, è reduce da striscia di risultati positivi coincisi con l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic che ha impiegato poco tempo per prendere le redini della squadra. Il nuovo Milan targato Pioli – Ibra si basa su un 4-4-2 piuttosto scolastico, ma che riesce a essere pericoloso e a concedere molto poco agli avversari. Conte, invece, sta iniziando a inserire Eriksen nell’undici titolare dell’Inter: il forte giocatore danese dovrebbe prendere il posto di Sensi come mezzala sinistra.

Quando gioca Inter – Milan

Il calcio d’inizio di Inter – Milan è fissato per domenica sera alle ore 20:45.

Come vedere Inter – Milan in TV

È l’emittente televisiva Sky a trasmettere il derby di Milano in televisione. Per l’occasione ci sarà un lungo studio pre-partita che comincerà verso le 20:00. I tifosi potranno guardare Inter – Milan su SkySport Uno e SkySport Serie A, canale 201 e 202 dell’emittente satellitare.

Dove guardare Inter – Milan in streaming

Per i tifosi che non possono essere seduti comodamente sul divano di casa c’è la possibilità di vedere Inter – Milan in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati all’emittente satellitare e avere uno dei dispositivi supportati dalla piattaforma. Per seguire in streaming il Derby di Milano è necessario lanciare l’applicazione e selezionare SkySport Uno o SkySport Serie A. Premendo il tasto Play partirà lo streaming del match.