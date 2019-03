Dove vedere Juventus - Empoli in tv e in streaming

30 Marzo 2019 - Dopo la sosta delle Nazionali riparte la Serie A 2018/2019. La Juventus giocherà in casa contro l’Empoli, una partita che sembra avere un risultato già scritto, ma che è piena di insidie per i bianconeri che dopo le pause hanno fatto sempre un po’ di fatica a ripartire. Inoltre, sarà la prima partita che la Juventus giocherà dopo l’infortunio di Cristiano Ronaldo, che è tornato dalla Nazionale con delle noie muscolari che potrebbero fargli saltare l’andata dei quarti di Champions League contro l’Ajax.

La Juventus è molto vicina alla vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo. A dieci giornate dalla fine ha 15 punti di vantaggio sul Napoli e bastano 5 vittorie per portare a casa il campionato. Allegri in conferenza stampa ha caricato la squadra e ha sottolineato le insidie di un match che sembra essere già scritto. L’Empoli è invischiato nella zona salvezza e ha da poco cambiato allenatore richiamando in panchina Andreazzoli. La squadra toscana arriverà a Torino con la consapevolezza di dover fare un’impresa per portare a casa un punto, ma se la Juventus sarà svogliata come contro il Genoa, nulla è impossibile. Ecco come vedere in diretta streaming Juventus – Empoli.

Come vedere in tv Juventus – Empoli

Il calcio d’inizio di Juventus – Empoli è fissato per le ore 18:00. La partita è un’esclusiva Sky: per seguire Juventus – Empoli è necessario essere abbonati alla tv satellitare. Il match verrà trasmesso in tv sul canale SkySport Serie A (202).

Come guardare Juventus – Empoli in streaming su SkyGo

Se non siete in casa, potete vedere Juventus – Empoli in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma on demand della tv satellitare. Per utilizzare SkyGo è necessario essere abbonati a Sky, essere registrati alla tv satellitare e usare uno dei dispositivi supportati dalla piattaforma (smartphone, tablet e computer). L’applicazione di SkyGo può essere scaricata dal sito di Sky o dal Google Play Store e App Store.

Per vedere Juventus – Empoli in live streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le credenziali del proprio account Sky e premere su Canali Tv. Si aprirà una nuova pagina con tutti i canali di Sky disponibili in streaming. Scorrendo verso il basso troverete SkySport Serie A e selezionandolo e cliccando Play partirà lo streaming di Juventus – Empoli. Buona partita a tutti!

Se non avete un abbonamento a Sky, potete seguire la diretta testuale di Juventus – Empoli sul sito di Virgilio Sport.