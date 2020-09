Dove vedere la MotoGP di Catalunya 2020 in TV e in streaming

Weekend di sport in Spagna, a Montmelò, dove scenderanno in pista le due ruote della Moto2, Moto3 e MotoGP in occasione del Gran Premio di Catalunya 2020. Dopo il doppio appuntamento di Misano, dove si sono svolti i GP di San Marino e quello dell’Emilia Romagna, la classifica è più aperta che mai.

In testa c’è adesso Andrea Dovizioso (84 punti), che ha scavalcato Quartararo per un solo punto. Ma sono ben nove i piloti racchiusi in soli 26 punti e sia Maverick Viñales (entrambi a 83) che Joan Mir (80) possono insidiare Dovizioso in testa al mondiale. I piloti sono quindi pronti a darsi battaglia sul circuito spagnolo, che prevede tratti dove la velocità massima tocca i 320 km orari. Il record attuale della pista, 1:38,68, è stato stabilito da Jorge Lorenzo nel 2018.

MotoGP di Catalunya, gli orari

Il Gran Premio di Barcelona-Catalunya inizierà la mattina di venerdì 25 settembre con le prove libere e terminerà con la gara di MotoGP delle 15:00 di domenica 27. Di seguito date e orari per Moto2, Moto3 e MotoGP.

Venerdì 25/09/2020

9:00: Prove libere 1 Moto3

9:55: Prove libere 1 MotoGP

10:55: Prove libere 1 Moto2

13:15: Prove libere 2 Moto3

14:10: Prove libere 2 MotoGP

15:10: Prove libere 2 Moto2

Sabato 26/09/2020

9:00: Prove libere 3 Moto3

9:55: Prove libere 3 MotoGP

10:55: Prove libere 3 Moto2

12:35Qualifiche 1 Moto3

13:00: Qualifiche 2 Moto3

13:30: FP4 MotoGP

14:10: Qualifiche 1 MotoGP

14:35: Qualifiche 2 MotoGP

15:05: Qualifiche 1 Moto2

15:30: Qualifiche 2 Moto2

Domenica 27/09/2020

12:00 Moto3

13:20 Moto2

15:00 MotoGP

Dove vedere la MotoGP di Catalunya

Il Gran Premio di Catalunya è trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8, ma è possibile vederlo anche in streaming su Sky Go, Now TV e su DAZN. Su quest’ultima piattaforma è possibile vedere il GP di Catalunya anche on demand. Attiva ora e guarda le gare di MotoGPTM Moto2TM Moto3TM live e on demand.