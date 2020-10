Dove vedere la MotoGP di Francia 2020 in TV e in streaming

La MotoGP scende di nuovo in pista questo week end in Francia, al circuito Bugatti di Le Mans. Dopo la pausa, nella decima tappa del mondiale ci sarà ancora battaglia perché ci sono ben cinque piloti in soli 31 punti.

In testa alla classifica c’è il padrone di casa Fabio Quartararo, che però è marcato stretto da Joan Mir a 8 punti di distacco il quale, pur non avendo ancora raggiunto un primo piazzamento, è salito sul podio ben quattro volte e si è rivelato un pilota ormai maturo e da temere. Un abisso, in confronto, i 50 punti di distacco dalla testa di Valentino Rossi che ha ammesso candidamente che ormai il mondiale è sfumato.

MotoGP di Francia, gli orari

Il Gran Premio di MotoGP di Francia inizierà la mattina di venerdì 10 ottobre con le prove libere e terminerà con la gara delle 13:00 di domenica 11. Di seguito date e orari di prove libere, qualifiche e gara:

Venerdì 09/10/2020

09:55: Prove libere 1

10:10: Prove libere 2

Sabato 10/10/2020

09:55: Prove libere 3

14:10: Qualifiche 1

14:35: Qualifiche 2

Domenica 11/10/2020

09:30 Warm Up

13:00 Gara

Dove vedere la MotoGP di Francia

Il Gran Premio di Francia è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita su TV8, mentre in streaming è su Sky Go, Now TV e su DAZN. Su quest’ultima piattaforma è possibile vedere il GP di Le Mans anche on demand. Attiva ora e guarda le gare di MotoGP Moto2 Moto3 live e on demand.