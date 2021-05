Dove vedere le partite di Premier League e FA Cup in diretta streaming

Sul fatto che la Premier League, come sostenuto da molti, sia il campionato di calcio più bello al mondo si può discutere a lungo senza mai arrivare ad una conclusione univoca. Sul fatto che il calcio inglese, FA Cup inclusa, sia il più appetibile e di conseguenza quello pagato meglio dalle emittenti televisive non possono esserci dubbi poiché si tratta di numeri, oggettivi per essenza.

Il calcio nel Regno Unito dà vita a match mediamente più spettacolari che altrove. Merito o causa – dipende dai punti di vista – di una minore attenzione alla tattica che permette ai calciatori di esprimersi al meglio delle loro possibilità grazie ad un contesto meno rigido, la premessa opposta ad esempio rispetto a quella in cui si identifica da sempre il movimento calcistico italiano, patria del catenaccio. Le partite tattiche, chiuse, con lunghe fasi di studio dell’avversario e con qualche sporadico picco di intensità non fanno parte del DNA della Premier League né della FA Cup, competizioni che invece sono conosciute per spettacolo, frenesia e imprevedibilità.

Come vedere Premier League ed FA Cup in TV

Contrariamente a quanto si possa credere, tanto Premier League quanto FA Cup sono visibili anche in Italia senza sotterfugi o procedure complesse e talvolta poco legali.

I diritti TV delle due competizioni inglesi sono contesi da anni anche dalle emittenti italiane. Attualmente i diritti TV dell’equivalente britannico della nostra Serie A sono detenuti da Sky, per cui chi volesse vedere le partite di Premier League deve sottoscrivere un abbonamento con la TV satellitare del gruppo americano Comcast.

Il pacchetto di riferimento per la Premier League è Sky Sport, che rende necessaria l’installazione di un impianto satellitare con parabola e decoder, oppure in alternativa si può optare per la trasmissione via internet grazie al decoder Sky Q.

In fatto invece di FA Cup, quindi della principale coppa nazionale di calcio inglese nonché la più antica competizione calcistica ufficiale al mondo, bisogna volgere lo sguardo altrove, nello specifico in direzione di DAZN. Si tratta di un servizio multi piattaforma, quindi fruibile attraverso un numero davvero molto vasto di dispositivi più e meno portatili.

Volendo vedere le partite di FA Cup in TV si possono seguire strade diverse. Una passa dall’accordo tra Sky e DAZN, che ha portato quest’ultima ad avere dei canali sulla piattaforma Sky. Per cui tramite i decoder dell’emittente satellitare si rimedia in tutta comodità, naturalmente non prima di aver sottoscritto un abbonamento a DAZN. Non sempre, però, sul canale DAZN di Sky viene trasmesso il calcio inglese: a volte viene data la priorità a incontri italiani.

Diversamente, per vedere gli incontri di FA Cup in TV con DAZN senza avere Sky è semplice se si possiede una smart TV tra quelle supportate (LG Web OS TV, Samsung Tizen TV, Panasonic Smart TV, HiSense Smart TV o qualsiasi televisore con Android TV tra cui quelle di Sony) oppure si può ricorrere ad uno dei molteplici dispositivi supportati come un computer portatile Windows, Mac o Linux, set-top-box, smart TV, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Apple TV, TIM Box, Vodafone TV, Xbox One, One S, One X, Xbox Series X e Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Come vedere Premier League ed FA Cup in streaming

Per assicurarsi lo spettacolo di Premier League ed FA Cup ovunque ci si trovi, quindi in streaming, bisogna anzitutto disporre di una buona connessione ad internet, veloce e stabile come quelle in fibra ottica, o in alternativa una connessione tramite rete dati cellulare (4G o 5G) con le medesime doti in termini di stabilità del segnale e velocità.

Gli incontri di Premier League che, come detto, vengono trasmessi da Sky possono essere seguiti con la massima flessibilità attraverso l’app Sky Go per PC, smartphone e tablet Android o iOS.

Per i match di FA Cup che invece vengono trasmessi da DAZN basta possedere uno dei dispositivi supportati dall’app DAZN, quindi smartphone e tablet Android oppure iOS e tutti gli altri elencati sopra.

Abbonati ora a DAZN per vedere il calcio inglese in streaming