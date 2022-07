Dove vedere le serie nominate agli Emmy 2022

Chi ha poco tempo da dedicare alle serie tv e vuole andare (quasi) a colpo sicuro, può scegliere il prossimo titolo da guardare in streaming scorrendo la lunga e interessante lista delle nomination agli Emmy 2022, i premi della Television Academy che verranno consegnati il prossimo 12 settembre.

Gli Emmy Award sono il più importante premio televisivo negli Stati Uniti: sono considerati l’equivalente dell’Oscar per il cinema. In realtà questi premi sono divisi in vari "settori", tutti riguardanti l’industria televisiva: l’informazione, i documentari, la programmazione sportiva e anche l’intrattenimento. Come d’abitudine, quindi, anche quest’anno sono state individuate le serie tv candidate a vincere uno o più riconoscimenti. Molte di queste sono visibili sulle principali piattaforme di streaming: ecco allora i titoli che hanno ricevuto più nomination nell’edizione 2022 e dove vederli.

Le serie tv candidate su Sky su NOW

Ventiquattro serie HBO e HBO Max, che in Italia sono trasmesse su Sky e in streaming su NOW, hanno ottenuto complessivamente ben 140 nomination. Sono già disponibili per il pubblico italiano The White Lotus (20 nomination), Euphoria (16 nomination), Barry (14 nomination) e Yellowjackets.

Pioggia di candidature anche per Hacks e Succession, entrambe serie HBO che però al momento non sono disponibili in Italia. Via libera invece per Curb Your Enthusiasm (4 nomination) e The Flight Attendant – L’assistente di volo.

Le serie tv candidate su Netflix

Le serie tv Netflix hanno ottenuto poco più di un centinaio di nomination, complessivamente. Sono incluse Squid Game (14 nomination), Ozark (13 nomination), Stranger Things (13 nomination), Better Call Saul (7 nomination), Insecure, Inventing Anna, Bridgerton, The Witcher e Arcane.

Le serie tv candidate su Apple TV+

Ted Lasso (20 nomination), The Morning Show e Scissione (14 nomination) sono disponibili in streaming su Apple TV+.

Le serie tv candidate agli Emmy 2022 su Disney+

Le serie tv con più candidature agli Emmy 2022 disponibili su Disney + sono Only Murders in the Building (17 nomination), Dopesick (14 nomination), Pam & Tommy (10 nomination) e Moon Knight (8 nomination).

Hanno un numero inferiore di nomination, invece, What We Do in the Shadows, Loki, The Beatles: Get Back, Abbott Elementary, The Book Of Boba Fett, What If…?, Atlanta e Hawkeye.

Le serie tv candidate su Prime Video

La prima stagione di Barry (serie che ha raccolto 14 nomination) è disponibile anche su Prime Video (oltre che su Sky e NOW), così come La fantastica signora Maisel (12 nomination) e Star Trek: Picard.