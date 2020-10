Dove vedere MotoGP di Spagna in TV e in streaming

Si corre questo fine settimana il MotoGP d’Aragona 2020 di Alcañiz, in Spagna, con un grande assente: Valentino Rossi, fermo ai box perché positivo al tampone per il Covid-19. Il Dottore, comunque, ha già archiviato la stagione da qualche settimana e non aveva da tempo più grandi speranze di rimettersi in corsa per la testa del Motomondiale.

Ben diversa è invece la cosa, a cinque gare dalla fine del campionato, per i primi 4 in classifica: Quartararo (115 punti), Mir (105 punti), Dovizioso (97 punti) e Vinales (96 punti). Le previsioni meteo danno asciutto e sereno, quindi ognuno di loro potrà dare il massimo per accaparrarsi i punti che lo separano dalla vetta. Come sempre è possibile vedere il MotoGP di Spagna sia in TV che in Streaming, a partire dalle prove libere di venerdì 16 ottobre.

MotoGP di Spagna, gli orari

Il Gran Premio di MotoGP di Spagna inizia alle 8:55 di venerdì 16 ottobre con le prove libere di Moto3, seguite a ruota da quelle di MotoGP, mentre la gara della massima serie è in programma alle 14:00 di domenica 18. Di seguito date e orari di prove libere, qualifiche e gara:

Venerdì 16 ottobre

8:55: prove libere 1 Moto3

9:50: prove libere 1 MotoGP

10:50: prove libere 1 Moto2

13:10: prove libere 2 Moto3

14:05: prove libere 2 MotoGP

15:05: prove libere 2 Moto2

Sabato 17 ottobre

8:55: prove libere 3 Moto3

9:50: prove libere 3 MotoGP

10:50: prove libere 3 Moto2

12:30: qualifiche Moto3

13:30: prove libere 4 MotoGP

14:10: qualifiche MotoGP

15:10: qualifiche Moto2

Domenica 18 ottobre

8:35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

11:00: gara Moto3

12:20: gara Moto2

14:00: gara MotoGP

Dove vedere la MotoGP di Spagna

E’ possibile vedere il Gran Premio di Spagna in diretta TV su Sky e in differita su TV8, oppure in streaming è su Sky Go, Now TV e su DAZN. Su DAZN è possibile vedere il GP di Aragona anche on demand. Attiva ora e guarda le gare di MotoGP Moto2 Moto3 live e on demand.