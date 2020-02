Dove vedere Wilder - Fury in Tv e in diretta streaming

22 Febbraio 2020 - Nella notte tra sabato 22 febbraio e domenica 23 febbraio va in scena a l’incontro di boxe tra Wilder e Fury, valido per l’assegnazione della corona dei pesi massimi della Wbc. Un incontro molto atteso dagli appassionati: si tratta di una rivincita tra i due boxer, dopo il pareggio della prima sfida di dicembre 2018. Si combatte alla MGM Arena di Las Vegas, dove sono attese persone da tutto il mondo. Per gli appassionati di boxe italiani l’orario non è dei migliori: le 5 del mattino di domenica 23 febbraio.

I due pugili arrivano all’incontro in un buon stato di forma. Wilder ha messo otto chili in più rispetto all’incontro dello scorso dicembre per riuscire a difendersi dalla potenza di Fury, più alto e con circa 20 chili in più di massa. Nonostante le dimensioni, il pugile inglese è molto mobile e ha un’ottima tecnica. Wilder, invece, basa tutto sulla potenza dei suoi pugni: su 42 incontri vinti, 41 sono per KO. Fury, invece, su 29 incontri vinti, 20 sono per KO.

L’incontro Wilder – Fury viene trasmesso in TV da DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi. Disponibile anche lo streaming sull’app di DAZN.

Wilder – Fury: orario di inizio

L’inizio dell’incontro è fissato per domenica 23 febbraio alle ore 5:00.

Dove vedere Wilder – Fury in TV

È DAZN a trasmettere in esclusiva l’incontro Wilder – Fury. La sfida, però, non verrà mandata in onda sul canale DAZN 1 presente sul satellitare di Sky, ma solo sull’applicazione. Per questo motivo per vedere in TV Wilder – Fury è necessario avere uno smart TV compatibile con l’app di DAZN oppure è necessario collegare al televisore un computer, una console o un dongle come la Chromecast

Come vedere Wilder – Fury in diretta streaming

Il modo più semplice per guardare Wilder – Fury è in streaming sull’app di DAZN. Per accedere è necessario essere abbonati e utilizzare uno dei dispositivi supportati.

Per vedere in streaming Wilder – Fury bisogna lanciare DAZN, inserire le proprie credenziali e premere sul box dedicato all’incontro presente in homepage. Nel giro di qualche secondo partirà la diretta.