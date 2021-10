Dr. Brain su Apple TV+ sfida Squid Game su Netflix

Dopo l’enorme successo di Squid Game, le serie televisive asiatiche conquistano le piattaforme di streaming e anche la risposta di Apple Tv+ si fa sentire a gran voce. Il trailer di Dr. Brain, thriller fantascientifico coreano, arriverà sugli schermi a novembre e fa parlare già di sé.

La nuova serie coreana è basata su un popolare webtoon di Hongjacga, cioè in fumetto che viene realizzato per essere letto direttamente online. Apple Tv+ aveva annunciato lo scorso marzo di essere pronta a girare una serie Apple Original per il suo servizio di streaming e la scelta è ricaduta su Dr. Brain che vede come protagonista l’attore Lee Sun-kyun, già protagonista del film di successo mondiale Parasite. La storia parla di un brillante scienziato del cervello che cercherà di risolvere il mistero della morte della sua famiglia sincronizzando le sue onde cerebrali con quelle dei morti. Non resta che attendere l’arrivo su Apple TV+ per vedere se riuscirà a superare il successo di Squid Game.

Dr. Brain su Apple TV+: la trama

La nuova serie coreana Dr. Brain è un thriller fantascientifico dove il protagonista è uno scienziato che studia il cervello umano, chiamato Sewon. La sua vita è destinata a cambiare per sempre quando tutta la sua famiglia viene uccisa in un misterioso incidente. Sewon cercherà di risolvere il mistero con ogni mezzo a disposizione, anche conducendo un esperimento per sincronizzare le sue onde cerebrali con quelle dei morti, così da accedere ai loro ricordi nella speranza di trovare indizi utili.

Dr. Brain su Apple Tv+: il cast

L’attore protagonista che interpreta Sewon è già molto conosciuto: si tratta di Lee Sun-kyun, famoso per il ruolo in Parasite. Nel resto del cast troviamo altre star del mondo del cinema e delle serie coreane, tra cui Lee You-young (Gansin), Park Hee-soon (My Name), Seo Ji-hye (Sa-rang-eui bul-sa-chak) e Lee Jae-won (Mr. Queen).

Dr. Brain è diretta da Kim Jee-woon (A Tale of Two Sisters, I Saw the Devil), che è anche produttore esecutivo insieme a Samuel Yeunju Ha e Jamie Yuan Lai per Bound Entertainment, Ham Jung Yeub e Daniel Han per StudioPlex, Joy Jinsoo Lee e Min Young Hong per Kakao Entertainment e Antonio H.W. Lee.

Tra gli autori Kim Jin A e Koh YoungJae. La serie è prodotta per Apple TV+ da Bound Entertainment, Kakao Entertainment, StudioPlex e Dark Circle Pictures.

Dr. Brain su Apple TV+: quando arriva

C’è grande attesa per questa serie coreana con cui Apple TV+ ha tutta l’intenzione di sfidare il successo ottenuto da Netflix con Squid Game.

La serie Dr. Brain è composta da 6 episodi e il primo sarà presentato in anteprima mondiale in streaming su Apple TV+ il 4 novembre 2021. Poi ogni settimana verrà rilasciato sulla piattaforma uno degli episodi, fino al 10 dicembre.