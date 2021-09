Dr. Death, la nuova serie con Joshua Jackson in offerta su Starz

Una mini serie di 8 episodi racconterà la storia vera del Dr. Christopher Duntsch, soprannominato Dr Death per aver menomato i suoi pazienti e averne causato in due casi la morte. A vestire i panni del Dr Death è l’attore Joshua Jackson.

La serie televisiva è tratta dal popolare podcast della rete Wondery proprio sul giovane e brillante neurochirurgo, che poi si è rivelato un sociopatico. Una storia vera che puntata dopo puntata ricostruisce la personalità del Dr Death e l’indagine che ha portato al suo arresto. A scandire la trama è lo showrunner Patrick Macmanus, affiancato dalle registe Maggie Kiley, Jennifer Morrison e So Yong Kim che hanno diretto un cast d’eccezione: oltre a Jackson, appaiono gli attori Christian Slater e Alec Baldwin, che interpretano rispettivamente Robert Henderson e Randall Kirby, i medici che hanno smascherato il collega. Dr Death è disponibile in streaming su Starzplay, il canale a pagamento presente su Prime Video di Amazon.

Dr Death: di cosa parla la serie

Dr Death è la serie televisiva in 8 episodi che racconta la terrificante storia del dottor Christopher Duntsch, un neurochirurgo giovane e brillante della comunità medica di Dallas, in Texas. Duntsch, interpretato da Joshua Jackson, prosegue la sua vita in modo tranquillo, ma improvvisamente i suoi pazienti iniziano a riscontrare dei problemi. Alcuni nella sua sala operatoria finiscono per riportare lesioni permanenti, mentre altri due muoiono sotto i ferri.

Il crescente numero di vittime insospettisce due colleghi medici, il neurochirurgo Robert Henderson interpretato da Alec Baldwin, e il chirurgo vascolare Randall Kirby (Christian Slater). I due medici si rivolgono all’assistente procuratore distrettuale Michelle Shughart (AnnaSophia Robb) e indagano fino a ricostruire la verità. Duntsch si crede un Dio e ha intenzionalmente mutilato o ucciso i suoi pazienti. Per le 33 vittime accertate di negligenza professionale, il Dr Death viene condannato all’ergastolo nel 2017.

La serie si concentra sulla figura del neurochirurgo, che si rivela un sociopatico e un chirurgo mediocre, ma in grado di convincere e persuadere tutti delle sue capacità, e soprattutto sulla responsabilità del sistema sanitario, che ha taciuto su quanto stava accadendo, lasciando il medico a operare per 10 anni nonostante i sospetti della sua negligenza

Dr Death: come vedere la serie in streaming

La serie televisiva Dr Death è arrivata in streaming in Italia sul canale a pagamento Starzplay a partire dal 12 settembre, ed è disponibile sulla piattaforma Prime Video.

La serie televisiva Dr Death è arrivata in streaming in Italia sul canale a pagamento Starzplay a partire dal 12 settembre, ed è disponibile sulla piattaforma Prime Video.

