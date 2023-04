Dreame L10 Ultra: il robot delle meraviglie, ad un prezzo da sogno

Un tempo erano considerati un vizio da ricchi, ora sono il sogno di tutti: stiamo parlando dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, dei dispositivi che, se ce li hai, ti cambiano la vita. Ma costano, almeno quelli di gamma alta che, in fin dei conti, sono proprio quelli che regalano più tempo libero a chi li compra.

Prodotti completamente autonomi, come il Dreame L10 Ultra arrivato da pochissimo sul mercato, come alternativa leggermente più economica rispetto al Dreame L10s Ultra (con la "s"), rispetto al quale ha pochissime funzioni in meno. Il prezzo di listino è ancora molto alto, ma grazie all’offerta Amazon in corso è finalmente possibile comprarlo spendendo una cifra più che ragionevole. Un robot del genere a questo prezzo, fino all’anno scorso, era semplicemente un sogno.

DreameBot L10 Ultra – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di ricarica e svuotamento

Dreame 10L Ultra: caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame 10L Ultra aspira la polvere, lava il pavimento con la giusta quantità di acqua per non rovinare le superfici più delicate e lava e asciuga con aria calda i pannetti, evitando così che si creino muffe sui moci.

All’interno della stazione di scarico e ricarica sono collocati due contenitori di plastica: il primo da 2,7 litri contiene l’acqua pulita usata per lavare i panni e il pavimento, il secondo, da 2,4 litri, raccoglie l’acqua sporca prodotta dalla pulizia della coppia di mop. Il sacchetto raccogli polvere ha una capacità di 3 litri, quindi basta per uno o anche due mesi di pulizie intense.

Un dettaglio tecnico che farà piacere a quanti desiderano vedere il pavimento subito pulito, riguarda la potenza di aspirazione del Dreame 10L Ultra, che tocca i 5.300 Pa (Pascal). Si tratta di uno dei valori più alti della categoria, sufficiente per aspirare da terra anche i peli più sottili dei nostri animali domestici.

I pannetti circolari in microfibra sono inumiditi prelevando l’acqua dal piccolo serbatoio interno e ruotano alla velocità di 180 giri al minuto, più che sufficienti per una pulizia accurata dei pavimenti.

La questione degli ostacoli, inclusi i tappeti, è risolta brillantemente dal sistema di navigazione LiDar, dalla videocamera frontale e dalla tecnologia a ultrasuoni: il robot aspirapolvere e lavapavimenti riconosce gli ostacoli e quando arriva davanti ad un tappeto, solleva i pannetti di 7 millimetri e lascia lavorare solo la spazzola e l’aspirazione.

Attraverso l’app Dreamehome è possibile memorizzare la mappa della casa, fino a 3 piani, comprese le zone interdette (ad esempio in prossimità di scale). Non manca l’integrazione con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Apple Siri e Google Assistant.

L’autonomia di pulizia, secondo le specifiche del produttore, è sufficiente per spolverare e lavare una superficie di 200 metri quadrati circa, o 160 minuti di lavoro effettivo che salgono a 210 minuti se si procede con la sola aspirazione.

DreameBot L10 Ultra: l’offerta Amazon

Il robot DreameBot L10 Ultra è un elettrodomestico top di gamma, con un prezzo di listino di 899 euro che rispecchia in pieno la scheda tecnica. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile averlo in casa al prezzo scontato di 749 euro (-17%, -150 euro). Si tratta comunque di una cifra importante, non c’è dubbio, ma per un robot di altissimo livello, uno dei migliori e più completi che si possano oggi acquistare.

DreameBot L10 Ultra – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di ricarica e svuotamento