L'aspirapolvere e aspiraliquidi smart potentissimo è in offerta

Negli ultimi anni il mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti è letteralmente esploso, con decine e decine di modelli per ogni esigenza e per tutte le tasche. Ma questi dispositivi non sono i soli a disposizione oggi per pulire la casa in modo efficace e con meno sforzo: esistono anche gli aspirapolvere aspiraliquidi non autonomi, che hanno il vantaggio di una grande potenza ed efficacia.

L’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H11 Max ha esattamente queste caratteristiche, è maneggevole e, essendo senza fili, può essere portato ovunque. Grazie all’elevata potenza di aspirazione, stacca lo sporco da terra, anche il più difficile, e con il passaggio del rullo umido toglie ogni residuo di macchie o polvere. Ha un costo piuttosto elevato, ma grazie all’offerta in corso su Amazon, è possibile acquistalo a un prezzo davvero competitivo.

Aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H11 Max – Potenza di aspirazione di 10.000 pa

Dreame H11 Max: caratteristiche tecniche

Dreame H11 Max ha la doppia funzione di aspirapolvere e lavapavimenti senza fili e un doppio serbatoio: il primo più grande da 900 ml è riservato all’acqua pulita, mentre il secondo più piccolo da 400 ml serve a raccogliere sia l’acqua sporca sia la polvere. Entrambi sono trasparenti e a vista. Si può scegliere se aspirare e lavare singolarmente, o contemporaneamente.

La potenza di aspirazione del Dreame H11 Max è particolarmente elevata: 10.000 pa. Gli aspirapolvere in commercio, anche quelli premium, di solito si fermano a 5.000 pa.

Sulla parte anteriore in basso dell’elettrodomestico, è stato collocato il rullo, smontabile, per lavare le superfici di tipo duro e sigillato, come gres, vinile, piastrelle o linoleum (questo modello non è adatto alla pulizia dei tappeti).

Sia l’aspirazione della polvere, sia il lavaggio delle superfici vengono avviati con i pulsanti posti sul manico in alto dove è collocato anche il display a LED dal quale, invece, è possibile verificare il programma di pulizia in esecuzione o il livello di ricarica della batteria.

Il rullo viene pulito sul posto, nella vaschetta posta davanti la stazione di ricarica, automaticamente o a richiesta e l’acqua utilizzata è quella presente già nel serbatoio, così come l’acqua di lavaggio del rullo finisce nel contenitore dell’acqua sporca. Dreame H11 Max viene fornito con un secondo rullo e uno scovolino per la pulizia dei fori e delle canalette dell’acqua.

La batteria ha una capienza di 4.000 mAh e consente un’autonomia di 35 minuti che corrisponde alla pulizia, incluso il lavaggio, di una superficie di circa 40-50 metri quadrati.

Dreame H11 max: l’offerta Amazon

Considerata la scheda tecnica, l’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H11 Max ha un prezzo di listino adeguato: 459,99 euro. Grazie all’offerta in corso su Amazon, però, il prezzo scende notevolmente fino a 359,99 euro (-22%,-100 euro). A questo prezzo è possibile prendere seriamente in considerazione Dreame H11 Max come alternativa, o perché no come complemento, ad un buon robot aspirapolvere lavapavimenti autonomo.

