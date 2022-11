L'aspirapolvere 2 in 1 top di gamma è in sconto: offerta da sogno

Gli elettrodomestici si sono notevolmente evoluti negli ultimi anni e anche i più semplici aspirapolvere sono stati trasformati in macchine per la pulizia dalle performance professionali: oltre all’aspirazione della polvere è stata introdotto anche il lavaggio delle superfici, mentre è stato rimosso il fastidioso filo elettrico grazie a batterie dalla capacità sempre maggiore. Un esempio di questi prodotti è la scopa elettrica aspiraliquidi e aspirapolvere Dreame H12, un modello top di gamma e completissimo che pulisce tutto benissimo aspirando e lavando contemporaneamente. Il prezzo non è basso, certo, ma al momento c’è un’ottima offerta Amazon da cogliere al volo.

Scopa elettrica aspiraliquidi e aspirapolvere Dreame H12

Dreame H12: caratteristiche tecniche

La scopa elettrica aspiraliquidi e aspirapolvere Dreame H12 è un dispositivo per pulire le superfici dure come pavimenti in gres, marmo o vinile, che riesce a soffermarsi con particolare attenzione sui bordi e negli angoli più stretti.

La lunghezza è di 110 cm e la scopa elettrica termina con una maniglia molto comoda. Il peso di 4,5 Kg la rende leggera da manovrare, mentre la batteria con una capacità da 4.000 mAh (si ricarica da 0% a 100% in 4 ore) assicura un’autonomia di pulizia e lavaggio di 35 minuti.

La parte superiore del corpo della scopa elettrica aspiraliquidi e aspirapolvere Dreame H12 è dotata di un display a LED da cui si leggono le indicazioni sul livello di carica della batteria, la potenza di aspirazione impostata, se è necessaria l’autopulizia dell’aspirapolvere, se ci sono ostruzioni da eliminare e tanto altro.

Il serbatoio dell’acqua pulita ha una capacità di 900 millilitri mentre il serbatoio destinato alla raccolta di acqua sporca è di 400 millilitri che una volta terminate le pulizie va sganciato e svuotato manualmente.

La spazzola principale da 25 cm ruota di 560 giri al minuto, il rumore massimo è di 75 decibel e la quantità di acqua utilizzata nel lavaggio viene regolata automaticamente dalla scopa elettrica, in base allo sporco rilevato attraverso i sensori integrati.

Si possono eseguire le pulizie in due modalità: personalizzando le varie opzioni, inclusa l’aspirazione dei liquidi che asciuga il pavimento dopo il passaggio dell’acqua, o automaticamente e in questo caso sarà la scopa elettrica aspiraliquidi e aspirapolvere Dreame H12 a stabilire, attraverso i sensori, il miglior metodo di pulizia della superficie.

Una volta terminate le pulizie Dreame H12 viene riposta sulla stazione di ricarica, dove viene eseguita l’autopulizia e la batteria viene ricaricata.

Dreame H12: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di 519,99 euro della scopa elettrica aspiraliquidi e aspirapolvere H12 di Dreame è piuttosto elevato ma giustificato dalla scheda tecnica: si tratta di un elettrodomestico completo, veloce, efficace e affidabile. La buona notizia, però, è che la scopa elettrica Dreame H12 è protagonista di una strepitosa offerta in corso su Amazon che la propone scontata a 369,99 euro (-29%, -150 euro).

