Aspira e lava con lo sconto: il regalo di Natale top

La stagione dei regali di Natale è ufficialmente aperta e molte persone hanno già le idee chiare sulla tipologia di doni che faranno o che vorrebbero ricevere: utili, duraturi e soprattutto tecnologici.

Tra gli oggetti tecnologici più desiderati del momento ci sono i robot aspirapolvere e lavapavimenti e d’altronde è comprensibile: le pulizie di casa sono noiose e faticose, soprattutto se in casa vivono animali domestici. Il robot Dreame L10 Pro è la risposta giusta, grazie ad un’ottima app di gestione e ad una potenza di aspirazione elevata. Grazie all’offerta in corso su Amazon, invece, è possibile comprarlo ad un prezzo davvero imbattibile.

Dreame è un marchio Xiaomi e per questo è possibile monitorare e programmare il robot Dreame L10 Pro attraverso l’app Xiaomi Home, da cui si possono impostare anche le routine di pulizia (orari, percorsi, ecc.), le zone interdette e gli ostacoli principali da evitare. Il robot è compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, quindi si può comandare anche con la voce.

Grazie alla potenza di aspirazione di 4.000 pascal, il Dreame L10 Pro è in grado di aspirare tutto lo sporco che incontra: dalla polvere ai peli degli animali domestici, ogni piccola traccia di viene raccolta rapidamente da pavimento e portata nel serbatoio da 570 millilitri. Si tratta di un volume notevole, grazie al quale il serbatoio va svuotato ogni due o tre pulizie complete.

Il lavaggio viene eseguito grazie pannetto inumidito a spruzzo, con l’acqua contenuta nel serbatoio da 270 millilitri. Si possono impostare tre livelli di umidità del pannetto a seconda del grado di sporco della superficie, ma chiaramente più è umido il panno e meno superficie si potrà lavare con un solo carico del serbatoio.

Il robot Dreame L10 Pro evita accuratamente ogni ostacolo presente sulla superficie da spolverare e lavare grazie al sistema di navigazione con Lidar a doppio laser e sensore ToF 3D. Il robot, grazie all’intelligenza artificiale, riconosce gli oggetti presenti sul pavimento e riesce ad evitarli. Infine, riesce a superare dislivelli di 2 centimetri al massimo, quindi può pulire anche i tappeti.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh, sufficiente per la pulizia di circa 200 metri quadrati, per un massimo di 150 minuti di attività consecutivi. La ricarica completa è abbastanza rapida: richiede due ore e mezza.

Il prezzo di listino del Dreame L10 Pro è di 449 euro e rispecchia in pieno la scheda tecnica di ultima generazione di questo prodotto di fascia media dall’ottima fattura. Grazie all’offerta in corso su Amazon, però, è possibile acquistarlo scontato di oltre un terzo ad un prezzo finale di 289 euro (-36%, -160 euro). Fatevi un comodissimo regalo di Natale e uscite a farvi una passeggiata mentre Dreame L10 Pro pulisce casa al posto vostro.

