Dreame L10s Ultra, con le Offerte di Primavera crolla il prezzo su Amazon

Le offerte di primavera di Amazon sono ancora in corso e, tra le migliaia di prodotti in sconto, ci sono anche ottimi robot aspira e lavapavimenti. Il meglio del settore è in offerta, come nel caso di DreameBot L10S Ultra, il robot di Dreami con autonomia completa che aspira e lava a fondo i pavimenti, svuota da solo la vaschetta della polvere, lava i mocio e li asciuga con aria calda e versa persino il detersivo nell’acqua di lavaggio. Un prodotto eccellente, che costa tanto, ma che con le Offerte di Primavera di Amazon è scontatissimo ad un prezzo irresistibile.

DreameBot L10s Ultra: caratteristiche tecniche

DreameBot L10s Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di alta gamma, con sistema di navigazione avanzato e stazione di ricarica che contiene i serbatoi per la polvere, l’acqua sporta e quella pulita.

All’interno del robot, che è alto poco meno di 10 cm e che ha un diametro di 35 cm sono presenti due contenitori, la vaschetta da 350 ml per la raccolta della polvere aspirata dai pavimenti, e la vaschetta da 80 ml che contiene l’acqua che sarà usata per lavare le superfici. Sul fondo del robot ci sono la spazzola centrale in silicone e i due moci che ruotano a 180 giri al minuto. A questa velocità i moci sono in grado di staccare anche lo sporco secco, anche in virtù del fatto che si possono scegliere diversi livelli di bagnatura dei pannetti.

DreameBot L10s Ultra ha una potenza di aspirazione massima di 5.300 Pa, quando la maggior parte di questi elettrodomestici si ferma a 3-4.000 Pascal, ma emette un rumore pari a 50 decibel, cioè bassissimo.

La mappatura in 3D della casa e la rilevazione degli ostacoli sono complete e funzionali, grazie ad una torretta laser molto evoluta, ad una massiccia dose di intelligenza artificiale e ad una videocamera frontale che, tra l’altro, può essere usata anche per la videosorveglianza della casa.

Terminato lo spolvero e il lavaggio del pavimento, il robot rientra alla stazione. Qui ricarica la batteria e scarica la polvere nel sacchetto usa e getta da 3 litri (si cambia ogni due mesi circa), procede con il lavaggio dei mocio attingendo acqua pulita dal serbatoio da 3 litri e aspira l’acqua sporca nel serbatoio apposito da 2,5 litri. I pannetti sono poi asciugati con un getto di aria calda.

Dall’app Dreame è possibile impostare sia gli intervalli di lavaggio dei mocio che si attivano durante la routine di pulizia (per tenere i pannetti sempre puliti) sia quanto durerà l’asciugatura, ma anche l’intervallo di svuotamento del contenitore della polvere presente nel robot.

DreameBot L10s Ultra: l’offerta Amazon

Il robot DreameBot L10s Ultra è un robot top di gamma, completo, dotato di moltissime funzioni. Il prezzo di listino è di 1.099,99 euro ed è in linea con quello di altri prodotti simili, se non inferiore (Ecovacs Deebot X1 Ultra, ad esempio, costa parecchio di più), ma di certo non è un prodotto economico. Ma con le Offerte di Primavera in corso su Amazon è possibile acquistarlo (fino alle 23:59 di oggi) al prezzo scontato di 899,99 euro (-18%, -200,99 euro) e si tratta di un’occasione da cogliere al volo.

