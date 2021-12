Questo drone è il regalo tech di Natale che farà felici i bambini

Natale è sempre più vicino e tra padri, zii e amici di famiglia inizia a serpeggiare l’ansia da regalo: cosa donare ai bambini? Qualcosa di tech, logicamente, perché i bambini di oggi sono nativi digitali, ma che non ci faccia spendere troppo, possibilmente. Un drone per principianti, naturalmente in offerta, è un regalo tech economico da prendere in considerazione.

Sono lontani, infatti, i tempi i cui anche i droni base costavano centinaia di euro ed erano oggetti complicatissimi da pilotare. Ormai il drone rientra a tutti gli effetti tra i giocattoli, almeno se è di bassa potenza (come prevede la legge, tra l’altro). Sotto i cento euro oggi è possibile trovare modelli di discreta qualità, con telecamera HD e abbastanza robusto da sopportare qualche ammaccatura dovuta all’inesperienza iniziale del pilota. Chiaramente con una cifra del genere non si compra un modello di DJI o di altra marca famosa, ma oggi grazie a questa offerta Amazon si spende anche molto meno per un drone per principianti.

Drone Sanrock U52: caratteristiche tecniche

Il drone Sanrock U52 è un piccolo, leggero (solo 178 grammi) ed economico drone per principianti con il quale si può iniziare a fare pratica, spendendo molto poco. Ha la classica configurazione a quattro eliche, il collegamento WiFi con lo smartphone e la videocamera HD.

Si pilota con l’apposito telecomando radio, ma il video viene inviato allo smartphone (e viene registrato sulla schedina SD interna al drone). E’ dotato di alcune funzioni utili per i principianti, come l’auto atterraggio in caso di problemi, un pulsante per usarlo a bassa velocità e uno per comandarne il ritorno automatico alla base.

Trattandosi di un drone molto piccolo e leggero, la batteria non è molto capiente e permette un’autonomia di circa un quarto d’ora (con registrazione). Si tratta di un’autonomia abbastanza usuale su prodotti di questa fascia di prezzo, dimensioni e peso.

Drone Sanrock U52: quanto costa

Il prezzo di listino del drone Sanrock U52 per principianti è di 99,99 euro: non sono né troppi né troppo pochi, sono la norma per prodotti con le caratteristiche appena descritte. Non è comunque il prezzo attuale, visto che il Sanrock U52 è in sconto su Amazon a 69,98 euro (-30 euro, -30%). A questo prezzo diventa un regalo di Natale tech per bambini decisamente interessante.

Drone Sanrock U52 – Modello per bambini e principianti – Videocamera HD e controllo con app per smartphone